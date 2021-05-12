Bostancı'da İzinsiz Kazı Yaptı, Tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'nden gelen açıklama şöyle:
10.05.2021 tarihinde, Bostancı’da meydana gelen yetkili makamdan izinsiz kazı yapmak suçundan aranmakta olan M.E.(E-53) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Polis Basın Subaylığı'nden gelen açıklama şöyle:
10.05.2021 tarihinde, Bostancı’da meydana gelen yetkili makamdan izinsiz kazı yapmak suçundan aranmakta olan M.E.(E-53) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.