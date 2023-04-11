Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (11 Nisan 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,89 dolardan işlem görüyor.



Dün 85,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 84,89 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,51 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalarda artan arz daralması endişeleri etkili oldu.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin günlük yaklaşık 1,6 milyon varillik ek üretim kesintisi kararının ardından piyasalarda arz daralması endişeleri güçlü kalmaya devam ediyor.



OPEC+ grubu üyesi ülkelerden Rusya'nın daha önce günlük 500 bin varil olarak açıkladığı üretim kesintisini 700 bin varile yükselttiğine ilişkin haber akışı ise arz endişelerini güçlendirerek fiyatlardaki yükselişi destekledi.



Öte yandan, küresel petrol talebine ilişkin endişeler ise fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.



ABD'nin enflasyonla mücadele kapsamında atılan şahin adımlara devam edebileceğine yönelik beklentiler, ülkede petrol talebinin olumsuz etkileneceği endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Ülkede yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politika adımlarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.



Bugün Çin'de açıklanan verilere göre de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yıllık yüzde 0,7 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,5 geriledi. Uzmanlar, Kovid-19 salgınına yönelik kısıtlamaların kalktığı ülkede devam eden ekonomik toparlanmanın zayıf seyrettiğini ve talep endişelerini artırdığını kaydetti.



Brent petrolde teknik olarak 84,99 ile 85,18 dolar aralığının direnç, 84,80 ile 84,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.