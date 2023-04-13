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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Nisan 2023 petrol fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Nisan 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Nisan 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 87,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 87,06 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,11 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, ABD'de ekonomisine ilişkin resesyon ve petrol talebi endişeleri etkili oldu.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e gerileyerek beklentileri geride bıraksa da çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten 5,6'ya çıkması soru işaretlerini artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında ise bankacılık sektöründeki son gelişmelerin potansiyel etkileri göz önüne alındığında Fed yetkililerinin yıl sonunda hafif resesyon tahmin ettiği aktarıldı.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklentinin aksine artması da ülkede talebin zayıf seyrettiği algısıyla fiyatlardaki düşüşü destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 600 bin varil arttığını açıkladı.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin ek üretim kesintisi kararının ardından piyasalarda arz daralması endişeleri güçlü kalmaya devam ediyor. Bu durum fiyatlara yukarı yönlü desteğini sürdürüyor.

Piyasalar, bugün ve yarın yayınlanacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporlarına odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 87,27 ile 87,70 dolar aralığının direnç, 86,84 ile 86,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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