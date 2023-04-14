  • BIST 5.135,55
  • Altın 1270.689
  • Dolar 19.3409
  • Euro 21.4241
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAdıyaman'da korkutan deprem...

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Nisan 2023 petrol fiyatları)

» »
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Nisan 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Nisan 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86,46 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın Fiyatlarında Son Durum13 Nisan 2023 Perşembe 09:05
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları12 Nisan 2023 Çarşamba 17:00
  • Altın Fiyatlarında Son Durum12 Nisan 2023 Çarşamba 08:40
  • Hafta Ortasında Döviz Güne Nasıl Başladı12 Nisan 2023 Çarşamba 08:23
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları11 Nisan 2023 Salı 17:00
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (11 Nisan 2023 petrol fiyatları)11 Nisan 2023 Salı 10:03
  • Altın Fiyatlarında Son Durum11 Nisan 2023 Salı 08:46
  • Döviz Güne Nasıl Başladı11 Nisan 2023 Salı 08:43
  • Macron’dan dolar açıklaması: Bağımlılığı düşürmeliyiz10 Nisan 2023 Pazartesi 17:59
  • Haftanın İlk İşlem Gününde Dövizde Gün Sonu Rakamları10 Nisan 2023 Pazartesi 17:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti