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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (15 Mayıs 2023 petrol fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (15 Mayıs 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (15 Mayıs 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,08 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 75,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 74,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,92 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'in talep görünümüne yönelik olumsuz beklentiler etkili oldu.

Fiyatlar geçen hafta ABD'nin temerrüde düşme riski nedeniyle resesyona girebileceği endişesiyle art arda dördüncü haftalık düşüşünü yaşadı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, geçen hafta ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bu durumun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulunmuştu.

Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler de talep endişelerini destekleyerek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekleyen bir başka unsur oldu. Yatırımcılar, petrol talebinde iyileşme belirtileri için önümüzdeki haftalarda Çin'in sanayi üretimi, sabit varlık yatırımı ve perakende satışlar hakkındaki ekonomik verilerini yakından takip edecek.

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin haziranda yapacağı toplantı yakından takip edilecek.

Grubun nisan başında aldığı günlük 1,2 milyon varillik kesinti kararı, yılın ikinci yarısında arz daralması yaşanacağına yönelik endişeleri artırarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Bir sonraki toplantıda grubun fiyatları desteklemek için ek kesintilere gidebileceğine yönelik tahminlere rağmen, uluslararası basında yer alan haberlere göre, Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani OPEC+ grubunun 4 Haziran'daki bir sonraki toplantısında petrol üretimini daha fazla kısmasını beklemediğini söyledi.

G7 ülkelerinin liderlerinin 19-21 Mayıs tarihlerinde yapacakları toplantılarda Rusya'nın enerji ihracatına ve ticaretine ilişkin yaptırımları sıkılaştırmayı planladıklarına yönelik haber akışı da arz tarafında takip edilecek bir başka gelişme olacak.

Brent petrolde teknik olarak 74,31 ile 74,51 dolar aralığının direnç, 73,72 ile 73,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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