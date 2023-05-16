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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (16 Mayıs 2023 petrol fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (16 Mayıs 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (16 Mayıs 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,48 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,23 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 08.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 75,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi (SPR) için petrol satın alma planları ve Kanada'da yaşanan orman yangınlarının arz endişelerini tetiklemesi etkili oldu.

ABD yönetimi, stratejik petrol rezervi için ağustosta teslim edilmek üzere 3 milyon varile kadar ham petrol alacağını duyurdu. Açıklamada, yeni alımların Teksas'taki Big Hill Stratejik Petrol Rezervi için yapılacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında geçen yıl martta, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ise nisanda petrol rafinerisi üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,9 artarak tarihin ikinci en yüksek seviyesine ulaştı.

Söz konusu veriler, Çin'in Covid-19 kısıtlamalarını kaldırmasının ardından ülkede talebin toparlanmayı sürdürdüğüne yönelik algıyı güçlendirerek fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

Kanada'nın batısında yer alan Alberta eyaletinde 6 Mayıs'ta başlayan, ardından British Columbia bölgesine sıçrayan orman yangınlarının ise ulusal üretimin yüzde 3,7'sine denk gelen günde en az 319 bin varil petrol eşdeğeri üretimin kesilmesine neden olduğuna yönelik haber akışı da arz endişelerini artırarak fiyatları yükseltiyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin mayıstan itibaren uygulamaya koydukları günlük 1,2 milyon varillik kesintinin, yılın ikinci yarısında arz daralması yaşanacağına yönelik endişeleri desteklemesi de fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,15 ile 77,08 dolar aralığının direnç, 73,89 ile 72,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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