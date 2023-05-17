Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (17 Mayıs 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,37 dolardan işlem görüyor.



Dün 75,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 74,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,30 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, ABD ham petrol stoklarında artış ile ABD ve Çin'de beklenenden zayıf ekonomik verilerin talep endişelerini artırması etkili oldu.



Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 690 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.



Stoklardaki artış öngörüsü ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskıladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.



Ülkede makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi de risk algısının yükselmesinde etkili oldu. ABD'de perakende satışlar, nisanda aylık bazda yüzde 0,4 yükselişle piyasa beklentilerinin altında kalırken, sanayi üretimi nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak öngörüleri aştı.



ABD'de hükümetin borç limiti krizine yönelik belirsizlikler de fiyatları baskıladı. ABD Başkanı Joe Biden, dün borç limitine ilişkin Kongre liderleriyle bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu, anlaşmanın o kadar da zor olmadığını belirtti.



Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de nisan sanayi üretimi ve perakende satış büyümesinin tahminlerin altında kalması, ekonominin ikinci çeyreğin başında ivme kaybettiğini gösteriyor.



Öte yandan, arz tarafında gözler G7 ülkelerinin liderlerinin 19-21 Mayıs tarihlerinde yapacakları toplantıya çevrildi. Toplantıda, G7'nin Rusya'nın enerji üretimini sınırlamayı ve üçüncü ülkelerle ticarete yönelik yaptırımları ele alması bekleniyor.



Brent petrolde teknik olarak 74,72 ile 75,13 dolar aralığının direnç, 74,09 ile 73,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.