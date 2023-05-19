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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (19 Mayıs 2023 petrol fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (19 Mayıs 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (19 Mayıs 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,51 dolardan işlem görüyor.

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