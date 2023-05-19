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19.05.2023 08:48
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (19 Mayıs 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol
kaç dolar?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,51 dolardan işlem görüyor.
Etiketler:
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