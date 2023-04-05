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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (5 Nisan 2023 petrol fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (5 Nisan 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (5 Nisan 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,94 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 85,47 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,16 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş öngörüsü ve OPEC+ üyesi ülkelerin arz kesintisi kararı etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 4 milyon 346 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon 800 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklentileri aşan düşüş öngörüsü, ülkede talebin güçlü seyrettiği algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin günlük yaklaşık 1,6 milyon varillik ek üretim kesintisi kararı da fiyatları desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerde ekonomik aktivitenin yavaşladığına ilişkin işaretler fiyatların yükselişini sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 85,53 ile 85,82 dolar aralığının direnç, 85,24 ile 84,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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