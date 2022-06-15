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Brüksel'de kamuya açık alanlarda alkol yasağına yenisi eklendi

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de Evere Belediyesi, kamuya açık alanlarda alkol kullanımını yasakladı.
Brüksel'de kamuya açık alanlarda alkol yasağına yenisi eklendi

Evere Belediye Başkanı Ridouane Chahid tarafından alınan karara göre, alkol oranı yüzde 1,2'nin üzerindeki içecekler 20.00-07.00 saatlerinde satılamayacak.

Benzer yasak ilk olarak Şubat 2020'den itibaren Brüksel'in merkezindeki turistik bölgeler için, gece yarısı ile sabah saatleri arasında uygulanıyordu.

Ekim 2021'de "alkolsüz bölge"nin sınırları yeni cadde ve sokaklar eklenerek genişletilmiş, yasağın süresi 24 saate çıkarılmıştı.

Yasaklı bölgede alkol tüketirken yakalanmanın cezası 350 avro.

Söz konusu karar, şehrin merkezi bölgelerinde alkollü kişilerin yol açtığı güvenlik sıkıntısı ve gürültü nedeniyle gelen şikayetler üzerine alınmıştı.

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