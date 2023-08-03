BTM'den üst liglere sadece bonservisli transfer yapılabilecek

KTFF Yönetim Kurulu, dün bir takım kararlar aldı.

Buna göre, Mesarya SK tarafından Kurulumuza yönelik 26.07.2023 tarihinde, 117422 lisans numaralı ve Quentin Ghislain Debouto isimli yabancı futbolcunun Göçmenköy İYSK’ya transferinin iptalini talep etmiş olduğu 13 numaralı dilekçesi değerlendirilmiş olup, Federasyonun lisans işlemleri takip sistemi kontrol edilmiş ve ilgili futbolcunun2022-2023 sezonunda 14.09.2022 işlem tarihinde Mesarya SK ile yapmış olduğu 1 yıllık sözleşmesinin ve Yabancı Yeni Lisans işlem türünün süresinin 30.05.2023 tarihinde dolduğu tespit edilmiştir. Mesarya SK’nın, ilgili futbolcunun sözleşme nüshasının 3 yıllık olduğu iddiasına binaen, sözleşme nüshasının, Federasyonun lisans işlemleri takip sisteminde var olan veriler ile karşılaştırma maksatlı olarak Mesarya SK’dan yazılı olarak talep edilmesine,

2023-2024 futbol sezonunda oynanacak olan Süper Lig ve 1. Lig’de isim sponsorluğu konusunda ihaleye çıkılmasına ve 18 Ağustos 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar kapalı zarf usulüne göre teklif kabul edilmesine,

Müsabakalarda görev yapan hakemlerin formalarında “sırt” ve “bacak” taraflarında reklam alınması ile ilgili ihaleye çıkılmasına ve 18 Ağustos 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar kapalı zarf usulü ile teklif kabul edilmesine,

2023-2024 sezonu itibariyle bonservisi BTM kulüplerinde olan futbolcuların Süper Lig ve 1.Lig’e sadece bonservisli olarak transfer işlemi gerçekleştirebilmesine (A2 ve altyapı liglerinde hariç),

2022 – 2023 futbol sezonunda oynanan 19129 maç numaralı PUMA Kadınlar Ligi Final müsabakasının ve 19047 maç numaralı Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası Final müsabakasının tescil edilmesine,

2023-2024 futbol sezonunda gerçekleştirilecek olan Süper Kupa müsabakasının “BRT 60. Yıl Süper Kupa” adıyla oynanmasına,

Teknik Direktör ve Antrenör Sözleşmelerindeki, dikkat edilecek hususlar bölümünde belirtilen h) bendinde yer alan taban fiyatlarının 2023-2024 sezonu sözleşmelerinde güncellenmesine,

2023-2024 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve 1. Lig’de oynanacak olan müsabakalarda, sağlık görevlilerinin kulüpler tarafından temin edilmesine ve tüm kulüplerin maçlarında sağlık görevlisi bulundurmasının zorunlu olmasına karar verilmiştir.