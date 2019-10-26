BU GENÇLER RUM TARAFINDA MI ÇÖZÜM ARASINLAR ???

4’lü koalisyon hükümeti döneminde çok güzel bir icraat olmuştu.

Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliği yapıp “İstihdam güvenceli hasta refakatçileri projesi” başlatmıştı.

Gençleri kursa alıp “hasta refakatçileri” olarak yetiştirip, işe yerleştirmişti.

Hem gençler birer meslek sahibi olup işe girmişti hem de sağlık alanında daha kaliteli hizmet verilmeye başlanmıştı.

Zira tüm bu görevler de hemşirelerin omzuna yük olarak bindirildiği için hemşireler neredeyse asıl görevlerini yerine getiremez hale gelmişti.

Kısacası bu projeyle iş sahibi olan gençler mutluydu.

Hemşireler, doktorlar ve sağlık çalışanları mutluydu.

En çok da hastalar mutluydu.,

Hem daha çok ilgi görüyorlardı, hem de kendisine refakat edecek bir yakını olmayan hastalar mağdur olmuyordu.

Zaten böyle bir hizmetten kim mutlu olmazdı ki?

Ama ne yazık ki bu mutluluk uzun sürmedi.

Hükümet değişince bu gençler işten çıkarıldılar.

Hem de hiçbir gerekçe yokken.

Bu gençler ne siyasi görüşlerine bakılarak işe alınmışlardı, ne de ihtiyaç fazlasıydılar.

Tam aksine yıllarca ihtiyaç duyulan bir alana nefes olmuşlardı.

Ama yeni UBP-HP Hükümeti ne düşünerek bu gençlerin işine son verdi gerçekten anlayamıyorum.

Eğer bütçe yetersizliğini düşünerek böyle bir karar almışlarsa gerçekten yazıklar olsun.

Hiçbir şey insan hayatından ve sağlıktan daha değerli olamaz.

Zaten her tür zorluk yaşatılan toplum ruh sağlığını yitirmiş bari fiziksel hastalıklarında zorluk yaşatılmasın.

Ne olduğu belli olmayan elektrikli arabalar alınarak bu devlet 600 bin TL zarara uğratılıyor, otellerin milyonlarla ifade edilen borçları silinerek devlet zarara uğratılıyor. Bütün bunlarda ekonomi düşünülmüyor da konu hastalara hizmet ve

bir avuç gencin ekmek parası olunca mı ekonomi akla geliyor. Kusura bakmasınlar ama bu affedilecek bir durum değil.

Bu halkı düşünmemektir.

Yok eğer amaç bu gençlerin yerine kendi partilerinden birilerini istihtam

etmekse, o daha da büyük bir ayıp ve haksızlık.

Hem yine liyakat gözetilmeksizin partizanlık yapılacak hem de işten çıkarılan

gençlere haksızlık yapılmış olacak.

Zaten bu ülkenin en büyük sorunu olan partizanlık daha da kanayan yara haline

gelecek.

Amaç ne olursa olsun bu işten çıkarma ve yürürlüğe konulan projeyi durdurma

doğru bir karar değil.

Kaldı ki bu gençler işten çıkarıldıkları yetmiyormuş gibi 6 aydır maaş da

alamıyorlar.

Evlerine ekmek götüremiyorlar.

Çocukları olanlar var.

Okullar açıldığı halde çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılayamayanlar var.

Peki bu mu sosyal devlet anlayışı?

Bu mu adaletli ve dürüst siyaset anlayışı?

Bu gençler nereye gitmişlerse kapılar yüzlerine kapanmış.

Peki ne yapsın bu insanlar?

Evlerine ekmek götürebilmek için hırsızlık mı yapsınlar?

Banka mı soysunlar?

Yoksa gidip komşumuz Rumlardan iş mi dilensinler?

Bu mu sizin “milliyetçilik” anlayışınız.

Konu milliyetçilik olunca mangalda kül bırakmıyorsunuz, ama iş millete gelince

de gözünün yaşına bakmadan Rum kesmine muhtaç ediyorsunuz.

Bu mu sizin samimiyetiniz?

Ne diyor Sn. Başbakan?

“Biz hizmet için varız”

Peki kime hizmet ediyorsunuz, bu gençler bu ülkenin evlatları değil mi?

Yardım bekleyen hastalar, yük altında ezilen hemşireler bu ülkenin vatandaşları

değil mi?

Sırf geçmiş hükümetin yaptığı güzel bir icraat diye mi bozuyorsunuz?

Mağdur ettiğiniz gençler artık çıkar yol bulamayıp dün TC Büyük Elçiliğine

başvurmuşlar.

Dilekçe verip çare istemişler.

Yoksa asıl amacınız bu muydu?

Bu ülkenin gençlerini TC Elçiliğine muhtaç edip, sonrasında da biat etmelerini

sağlamak mıydı?

Ben bir vatandaş olarak hükümetten bu konuda açıklama bekliyorum.

Aksi taktirde niyetlerinin iyi olmadığı düşüncesine kapılacağım ve bu işin

takipçisi olacağım.

Çünkü bu evlatlar bizim evlatlarımız ve daha fazla göçe izin vermemek de bizim

sorumluluğumuzdur.

Bu gün bu gençlerin işten çıkarılmasına ses çıkarılmaması yarın diğer evlatların

da bir bir işten çıkarılacağının habercisidir.

Ve bu çocuklar sadece bizim değil sizin de çocuklarınızdır UBP-HP Koalisyonu.

Çocuklarımıza yazık etmeyin !!!!