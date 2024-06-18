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"Bu Pazar Genel Seçim Olsa" AKP'ye kötü haber

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"Bu Pazar Genel Seçim Olsa" AKP'ye kötü haber
"Bu Pazar Genel Seçim Olsa" AKP'ye kötü haber

"Bu Pazar Genel Seçim Olsa"

▪︎CHP %33,2 ▪︎Ak Parti %30,6 ▪︎MHP %10,9 ▪︎DEM %9,7

"Sizce Erken Seçim Olmalı mı?"

•Evet %45,9 •Hayır %39,1 •Fikrim Yok %15,0

Araştırma 10-14 Haziran tarihinde 5620 kişi ile yüzyüze yapılmıştır.

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