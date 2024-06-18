"Bu Pazar Genel Seçim Olsa" AKP'ye kötü haber

"Bu Pazar Genel Seçim Olsa"
▪︎CHP %33,2 ▪︎Ak Parti %30,6 ▪︎MHP %10,9 ▪︎DEM %9,7
"Sizce Erken Seçim Olmalı mı?"
•Evet %45,9 •Hayır %39,1 •Fikrim Yok %15,0
Araştırma 10-14 Haziran tarihinde 5620 kişi ile yüzyüze yapılmıştır.
SİYASİ EĞİLİMLER ARAŞTIRMASI— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) June 18, 2024
HAZİRAN 2024
"Bu Pazar Genel Seçim Olsa"
▪︎CHP %33,2
▪︎Ak Parti %30,6
▪︎MHP %10,9
▪︎DEM %9,7
"Sizce Erken Seçim Olmalı mı?"
•Evet %45,9
•Hayır %39,1
•Fikrim Yok %15,0
Araştırma 10-14 Haziran tarihinde 5620 kişi ile yüzyüze yapılmıştır. pic.twitter.com/DONRZxQoJR
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