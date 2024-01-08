Bu tarihlere dikkat! 2024'te gözlemlenecek gök olayları

Bu yıl gökyüzü etkinlikleri açısından özel bir yıl olacak. Satürn'ün Dünya'ya en yakın konuma gelmesi, tam güneş tutulması, çok sayıda meteor yağmuru ve bilinen en parlak kuyruklu yıldız. İşte 2024'ün astronomik olayları.

METEOR YAĞMURU

2024'te gözlemlenecek meteor yağmurları

Quadrantids (3-4 OCAK )

Lyrids ( 22-23 NİSAN)

Eta Aquariids (6 MAYIS)

Alpha Capricornids ( 30 TEMMUZ)

Delta Aquariids (30 TEMMUZ)

Perseids (12-13 AĞUSTOS )

Draconids ( 8-9 EKİM)

Orionids ( 21-22 EKİM)

Taurids (12-13 KASIM)

Leonids ( 18 KASIM )

Geminids (14-15 ARALIK)

Ursids (23 ARALIK)



Meteor yağmurlarını görmek için teleskopa ihtiyacınız yok, ancak onları karanlık bir gökyüzünde, ay ışığında, yapay ışıkların olmadığı geniş ve engelsiz bir gökyüzü manzarasına sahip bir ortamda gözlemlemleyebilirsiniz.

GÜNEŞ TUTULMASI

Ay'ın Güneş'in yüzünü tamamen kapattığı tam güneş tutulması 8 Nisan'da gerçekleşecek.



Bu, Aralık 2021'den bu yana dünyanın herhangi bir yerinde görülebilen ilk tam güneş tutulması ve Ağustos 2017'den bu yana da ABD'den görülen ilk güneş tutulması olacak .



Uzmanlar, tam güneş tutulmasının 8 Nisan öğleden sonranın erken saatlerinden itibaren izlenebileceğini söylediler.



Tutulma kıtayı baştan başa tarayacak, Meksika'dan başlayıp Teksas'a doğru ilerleyerek New England'a ulaşacak ve Kanada'da sona erecek.

İKİ SÜPER AY

Yılda genellikle üç veya dört süper ay gerçekleşirken 2024'te sadece iki tane olacak, gezegenin neresinde olursanız olun görülebilir olan süper ayın ilki 18 Eylül'de gerçekleşecek yılın ikinci süper ayı 17 Ekim'de görülecek.



Süper ay, dolunayın dünya etrafındaki yörüngesine en yakın olduğu andır ve ay normalden daha büyük ve parlak görünür.

SATÜRN KARŞI KONUMDA

Bu yıl 8 Eylül'de satürn Dünya'ya en yakın konumuna gelecek, sarı rengi ve sabit ışığıyla yıldızlardan ayrılacak olan Satürn çıplak gözle ayırt edilebilecek ancak teleskopla, halkalı gezegenin harika görüntüsünü daha belirgin görebilirsiniz.

PONS-BROOKS KUYRUKLU YILDIZI

Dünyayı teğet geçeceği belirtilen yıldızın 21 Nisan 2024 tarihinde gezegenin en yakın noktasına ulaşacağı için çıplak gözle görülebileceği kaydedildi.

Gökbilimciler, Everest Dağı'nın üç katı büyüklüğündeki kuyruklu yıldızın uzayda patladığını ve şu anda Dünya'ya doğru savrulduğunu açıkladı.

Bazıları at nalına benzeyen şeklin Star Wars'taki Millennium Falcon uzay gemisini de andırdığını düşünüyor.



Uzay taşı, ünlü Halley kuyruklu yıldızı büyüklüğünde ve Dünya'da en son 1954 yılında çıplak gözle görülebilmişti.