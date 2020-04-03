Bugün KKTC'de 7 vaka

Bugün yapılan test: 321
Bugün görülen vakalar 7
Lapta'da 3
Karpaz'da 4
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pilli, bugün 321 test yapıldığını ve testler sonucunda 7 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
Bakan Pilli, bugüne kadar 2327 toplam test yapıldığını ve toplamda 88 vakanın görüldüğünü,29 hastanın taburcu edildiğini,57 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve 1 kişinin de yoğun bakımda olduğunu kaydetti
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