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Bugün KKTC'de 7 vaka

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Sağlık Bakanı Ali Pilli son duruma dair açıklama yaptı
Bugün KKTC'de 7 vaka

Bugün yapılan test: 321

Bugün görülen vakalar 7

Lapta'da 3

Karpaz'da 4

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pilli, bugün 321 test yapıldığını ve testler sonucunda 7 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Bakan Pilli, bugüne kadar  2327 toplam test yapıldığını ve toplamda 88  vakanın görüldüğünü,29  hastanın taburcu edildiğini,57  hastanın tedavisinin sürdüğünü ve 1  kişinin de yoğun bakımda olduğunu kaydetti

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