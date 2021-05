Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Kararları Açıklandı!

Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonları 07:00-20:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu sektörlerde görev yapan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanan taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen işletmeler kapatılacaktır.

