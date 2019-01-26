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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Bunun adı iş cinayeti: Çalıştığı binadan düşen işçi hayatnı kaybetti

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Çalıştığı binadan düşen 23 yaşındaki genç işçi hayatını kaybetti.
Bunun adı iş cinayeti: Çalıştığı binadan düşen işçi hayatnı kaybetti

Bugün saat 08:30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan bölgesinde Nazım Hikmet Caddesi üzerinde, Vipera İnşaat şirketi tarafından yapımı devam eden inşaatın beşinci katında çalışmakta olan Serhat SAÇMA (E-23) dengesini kaybederek beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Serhat SAÇMA kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

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