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Bursa'da çocuğunu AVM'ye bırakıp kaçan anneye 2 ay 15 gün hapis cezası

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Bursa'da 3 yaşındaki çocuğunu bir alışveriş merkezinin oyun alanına bırakıp kaçan anneye 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Bursa'da çocuğunu AVM'ye bırakıp kaçan anneye 2 ay 15 gün hapis cezası

Bursa'da 3 yaşındaki çocuğunu bir alışveriş merkezinin oyun alanına bırakıp kaçan anneye 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bursa'da çocuğunu AVM'ye bırakıp kaçan annenin cezası belli oldu.

Bursa 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal ve çocuğunu terk etme' suçlarından tutuksuz yargılanan G.N.E. katılmadı. Çocuğun babası müşteki M.E, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sanık avukatı salonda hazır bulundu.

'Çocuğumun alışveriş merkezinde terk edilmiş vaziyette bırakıldığını gazetelerden öğrendim'

Hakkında 3 yıl hapis cezası istenen G.N.E'den şikayetçi olmayan M.E, duruşmadaki ifadesinde, "G.N.E. ile 2012-2015 yıllarında birlikte yaşamıştık. Bu beraberliğimizden bir çocuğum oldu. Çocuğumun alışveriş merkezinde terk edilmiş vaziyette bırakıldığını gazetelerden öğrendim" dedi.

Mahkemenin hakimi, M.E'nin şikayetçi olmaması nedeniyle 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' suçundan beraatine hükmettiği sanığı, 'Çocuğu terk etme' suçundan 2 ay 15 gün hapisle cezalandırdı. G.N.E. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması da kararlaştırıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 5 Ocak 2019'da bir AVM'nin oyun alanında ağlarken bulunan 3 yaşındaki çocuğun yakınlarını bulmak üzere çalışma başlatılmıştı. Annesi tarafından terk edildiği anlaşılan çocuk emniyete götürülmüş, annesi G.N.E. hakkında dava açılmıştı.

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