Büyük Birlik, Memleket ve Zafer Partileri vekil çıkaramadı

Resmi olmayan sonuçlara göre Büyük Birlik Partisi (BBP), Memleket Partisi (MP) ve Zafer Partisi (ZP) yeni dönemde Meclis’te temsil edilmeyecek.

BBP, cumhur ittifakı çatısı altında seçimlere ayrı listeden girmişti. MP tek başına, ZP de ata ittifakı çatısı altında kendi listesiyle seçime katılmıştı.

AA’nın açıkladığı ve resmi olmayan sonuçlara göre, söz konusu üç parti milletvekili çıkaramadı.

Türkiye genelinde ZP yüzde 2,25, BBP yüzde 0,99 ve MP yüzde 0,93 oy oranına sahip.

Milletvekili adayı olan ZP’nin genel başkanı Ümit Özdağ ve BBP’nin genel başkanı Mustafa Destici de böylelikle Meclis dışında kaldı.