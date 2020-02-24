Büyükkonuk'ta grev! Çalışanların 4 aylık maaş alacağı var!

Aylardır maaşlarını ve haklarını alamayan, en son da çalışanların ‘ödeneksiz izne’ çıkarılmak istendiği Büyükkonuk Belediyesi’nde bıçak kemiğe dayandı.

Devrimci Genel-İş Başkanı Ömer Naşit, personelin bugün itibarıyla 1.2 milyon TL alacağı olmasını yanı sıra, yönetsel anlamda da ciddi bir kriz yaşandığına işaret etti.

Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi’nin karşılıklı güven olgusunu kaybetmesi hasebi ile Belediye bütçesinin de Belediye Meclisi’nden onay almadığına işaret eden Başkan Naşit, UBP-HP Hükümeti’nin bu konuya kulaklarını tıkadığının altını çizdi.

“Sokaktan başka çare kalmamıştır” diyen Devrimci Genel-İş Başkanı Ömer Naşit, çalışanların mücadelesini sokakta, eylemlerle, gerekirse de süresiz grev ile devam ettireceğini duyurdu.

“Hesaplar sendikanın bilgisine getirilmemiştir”

Ömer Naşit’in açıklaması şöyle:

“Büyükkonuk Belediyesi’nde 2018 Kasım ayından başlayan ekonomik zorluklarla ilgili süreç bugün gelinen noktada artık tıkanmış vaziyettedir. 2018 yılının sonlarında maaş ödemesinde gecikme ile başlayan süreçte personelin tümünün rızası ile 2019 yılının ilk üç ayında çalışanlarımız 4 gün çalışma ve o dönem maaşlarına eklenmesi gereken yüzde 20’lik hayat pahalılığının dondurulması dahil yüzde 40’a denk gelen fedakarlıkta bulunmuştur.

Bu fedakarlık döneminde belediyenin hesapları şeffaf bir biçimde sendika ya sunması da protokol maddelerimizden biri olmasına rağmen hesaplar sendikanın bilgisine getirilmemiştir. Daha sonra devam eden süreçte Temmuz Ağustos aylarında yeniden mali anlamda tıkanan belediyede 7 günlük bir grev sürecimiz olmuştur. Bu sürecin sonunda 1 bayramlığın ve maaşların ödenmesi buna ilaveten ise muhasebeye personelin de güven duyacağı ortak bir ismin hesapları kontrol etme yetkisi ile uzlaşıya varılmıştı.

“Personelin 1.2 milyon TL alacağı var”

Tüm bu uzlaşı, iyi niyet, fedakarlık süreçlerini sendikamızın tükettiğini belirtmek isterim. Gelinen noktada bugün itibari ile personelin Kasım, Aralık, 13. Maaş, Ocak maaşı ve Toplu İş Sözleşmesi’nden kaynaklı sosyal haklar olmak üzere 1.2 milyon TL alacağı bulunmaktadır.

Bu miktarın üzerine önümüzdeki günlerde Şubat maaşı miktarı olan 270 bin TL’nin ekleneceğini de belirtmek isterim.

Belediye yönetimine hem personelin hem vatandaşın hem de belediye meclis üyelerinin güveni kalmamıştır. Bugün Büyükkonuk Belediyesi sadece mali anlamda değil yönetsel anlamda da ciddi bir kriz yaşamaktadır. Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi’nin karşılıklı güven olgusunu kaybetmesi hasebi ile Belediye bütçesi de Belediye Meclisi’nden onay almamıştır.”