Büyükoğlu’ndan Akaryakıt Zammına Tepki: “Asgari Ücretli İşe Giderken Maaşı Bitirmiş Olacak”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu akaryakıta yapılan zammı eleştirdi.



Büyükoğlu son dönemde akaryakıt başta olmak üzere bir çok zammın yapıldığını, TL’nin değer kaybı ve pandeminin etkisinin zaten ortada olduğunu, ancak buna ragmen asgari ücretin yerine saydığını söyledi.



Asgari ücretin bu pahalılık ve zamların yanında ‘şaka gibi’ kaldığını söyleyen Büyükoğlu, “Son akaryakıt zammıyla asgari ücretli artık maaşını işe gelip giderken bitirmiş olacak” dedi.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

Son dönemde akaryakıt başta olmak üzere bir çok zam yapılmıştır. TL’nin değer kaybı ve pandeminin etkisi zaten herkesin maalumudur. Değişmeyen tek şey malesef yine asgari ücrettir, asgari ücretlinin çektiği çiledir. Toplu taşımanın da yetersiz olduğu ülkede, özellikle son akaryakıt zammıyla asgari ücretli artık maaşını işe gelip giderken bitirmiş olacak.

İnsanları çaresizlik içinde sefalete itenlerin gece yastığa başını nasıl ahat koyduğunu anlamak gerçekten mümkün değil.



Bir an evel içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamından çıkmak ve bugüne dek gırtlağını sıktığınız halkın artık nefes alabilmesi için acilen ‘Servet Vergisi’ uygulanmalı, banka hesabındaki sterlinler milyonları bulan ülkemizdeki ultrazengin kesimin servetine belirli yüzdeliklerle vergi getirilmelidir. Aksi halde onlar gittikçe zenginleşirken halkın yüzde 99’u fakirleşecek, bu da ülkemizdeki toplumsal huzuru, barış ortamını, eğitim ve refah seviyesini bugüne kıyasla çok daha aşağılara çekecek ve geri dönülmez bir yola girilecektir. Eğer yönetenlerin geleceğe dair amaçladığı bu değilse, acilen harekete geçilmelidir.

HAKSEN BASIN BÜROSU