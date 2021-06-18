Çalışma Bakanı Dr. Çağman'ın istifası cebinde!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın, İş Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’na ilişkin değişiklik tasarısının geri çekilmemesi durumunda Bakanlık'tan istifa edeceğini yakın çevresine söylediği öne sürülüyor.