  • BIST 1.409
  • Altın 500,393
  • Dolar 8,6738
  • Euro 10,3345
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Çalışma Bakanı Dr. Çağman'ın istifası cebinde!

» »
Çalışma Bakanı Dr. Çağman'ın istifası cebinde!
Çalışma Bakanı Dr. Çağman'ın istifası cebinde!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın, İş Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’na ilişkin değişiklik tasarısının geri çekilmemesi durumunda Bakanlık'tan istifa edeceğini yakın çevresine söylediği öne sürülüyor.

DP Girne Milletvekili Dr. Çağman'ın istifasının cebinde olduğu da söyleniyor.

Çalışma Bakanı  Dr. Çağman'ın gün içerisinde Başbakan Ersan Saner'e istifasını sunabileceği de ileri sürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuzluca'da Odun Sobasının Alevlenmesi Yangına Neden Oldu18 Haziran 2021 Cuma 11:16
  • 12 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı18 Haziran 2021 Cuma 11:14
  • “Zehir” 26 Haziran’da BRT’de gösterilecek18 Haziran 2021 Cuma 11:09
  • 17 Örgütten "Mülteci Yasası" Talebi18 Haziran 2021 Cuma 11:05
  • Okullarda karne ve diplomaları verilmeye devam ediyor18 Haziran 2021 Cuma 10:54
  • Covid-19'dan Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti18 Haziran 2021 Cuma 10:20
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, “Minyatür Kıbrıs Kapıları” sergisinin açılışını gerçekleştirdi18 Haziran 2021 Cuma 09:57
  • Bakan Oğuz: İşçilerin Ramazan Bayramlıkları bugün ödenecek18 Haziran 2021 Cuma 09:56
  • Çeler: “Eczacılar Yasa Tasarısı En Erken Zamanda Yaşam Bulmalı”18 Haziran 2021 Cuma 09:50
  • Özyiğit: Laik, demokratik ve bilimsel eğitim vazgeçilmezimizdir18 Haziran 2021 Cuma 09:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti