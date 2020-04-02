Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu:“İşten durdurma yasaklanıyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bakanlığın özel sektör çalışanlarına yönelik olarak radikal bir adım atmaya hazırlandığını söyledi.

Sucuoğlu, “Tamamlanma aşamasına gelen çalışma ile15 Mart 2020 ile 30 Nisan 2020 tarihleri döneminde hiçbir işveren çalışanını durduramayacak” dedi.

Bakanlık Basın Bürosun’dan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“25 Mart tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında alınan ekonomik tedbirler çerçevesinde, özel sektörde çalışanlarımızın mağdur olmaması amacıyla, Bakanlığımız işten durdurmaları yasaklama yönünde radikal bir karar üzerinde çalışmaktadır. Tamamlanma aşamasına gelen çalışma ile,15 Mart 2020 ile 30 Nisan 2020 tarihleri döneminde hiçbir işverençalışanını durduramayacaktır.

Yine bakanlığımız tarafından işsizlik sigortasına başvuru koşulları da değiştirilerek içinde bulunduğumuz olağan üstü şartlar çerçevesinde yeniden düzenlenecektir.

İlerleyen günlerde, Bakanlığımız tarafından yapılacak yasal düzenlemeler ve alınacak önlemler kamuoyu ile detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.”