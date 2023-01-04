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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy’dan prim desteği açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, işveren prim desteği konusunda açıklamada bulunarak, “Üreticilerin yanı sıra diğer sektörler de kapsama dahil edilecek” diye konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy’dan prim desteği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, işveren prim desteği konusunda farklı yorumlar yapıldığını ve konunun özünden uzaklaşmaya başladığına işaret ederek, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için açıklama yapmak gereği duyduğunu vurguladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda gerçekleşen görüşmelerde konunun gündeme geldiğini ve taraflarla istişarede bulunduklarını ifade eden Taçoy, hareket noktası oluşturacak bir modelin ortaya çıkmış olduğunu kaydetti.

Taçoy, sicil kayıtları esas alınmak kaydıyla, işverenlere 10 çalışana kadar prim desteği sağlanmasının konuşulduğunu belirterek, bu konuda bakanlık olarak çalışma başlattıklarını açıkladı.

Prim desteğinin başta üreticiler olmak üzere yüzde 50 oranına kadar yapılmasının da ele alındığını kaydeden Taçoy, taraflarla vardıkları uzlaşı noktası çerçevesinde çalışmalarına devam ettiklerini, belli bir aşamaya gelindiğinde Bakanlar Kurulu’na bilgi verilerek ayrıntıların kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

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