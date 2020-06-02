  • BIST 107.266
  • Altın 380,525
  • Dolar 6,8072
  • Euro 7,5666
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Cami saldırısına Akıncı'dan tepki: "Failler cezasız bırakılmamalıdır"

» »
Cami saldırısına Akıncı'dan tepki: "Failler cezasız bırakılmamalıdır"
Cami saldırısına Akıncı'dan tepki: "Failler cezasız bırakılmamalıdır"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’taki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne yapılan saldırı ile cami duvarına yazılan İslamofobik ve ırkçı sloganları esefle kınadığını belirtti.

Akıncı, “Rum liderliği bu konuda hızlı hareket ederek gereken araştırma ve soruşturmayı tamamlayıp failleri meydana çıkararak gereken yasal işlemleri yapmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“Leymosun’daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne 3 adet Molotof kokteyli ile dün gece yapılan saldırıyı ve cami duvarına yazılan İslamofobik ve ırkçı sloganları esefle kınıyorum. Rum liderliği bu konuda hızlı hareket ederek gereken araştırma ve soruşturmayı tamamlayıp failleri meydana çıkarmalı, gereken yasal işlemleri yapmalıdır. Bu tür davranışlar hiçbir şekilde müsamaha ile karşılanamaz. Hangi dine ait olursa olsun ibadethaneler saygıyı hak eden kutsal yerlerdir ve nerden ve kimsen gelirse gelsin her türlü saldırı kınanmalı, failleri cezasız bırakılmamalıdır.”

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluçay: Suçlular derhal bulunmalı ve kısa sürede yargılanmalı02 Haziran 2020 Salı 08:34
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar02 Haziran 2020 Salı 08:30
  • Sucuoğlu:9 bin kişi yanlış beyan yaptı01 Haziran 2020 Pazartesi 17:34
  • KKTC’nin DSÖ’ye başvurusu için başlatılan imza kampanyası 10 bini aştı!01 Haziran 2020 Pazartesi 17:32
  • Kanlı:İsmail abime Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve dostlarına başsağlığı dilerim01 Haziran 2020 Pazartesi 17:11
  • İsmail Kemal hayata veda etti01 Haziran 2020 Pazartesi 17:10
  • Lefke Aplıç’ta yangın çıktı, yangın Güney’e doğru ilerliyor01 Haziran 2020 Pazartesi 16:08
  • KKTC Liselerinden mezun öğrenciler için 2020-2021 öğretim yılı kontenjanları açıklandı01 Haziran 2020 Pazartesi 14:53
  • KTÖS:Tüm ebeveynlere çocukların da hakları olduğunu hatırlatırız01 Haziran 2020 Pazartesi 14:52
  • Dağlı: Pile kararı “çağdışı"01 Haziran 2020 Pazartesi 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti