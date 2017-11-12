Canikli: S-400 füzeleri satın alındı

Milli Savunma Bakanı Canikli, Rusya'dan S-400 savunma sistemlerinin satın alınma işleminin tamamlandığını açıkladı. Canikli Türkiye'nin kendi savunma sistemini geliştirmek için de EUROSAM ile çalışma yaptığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan S-400 savunma sistemlerinin satın alındığını açıkladı. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Canikli, AKP Giresun Merkez İlçe Başkanlığı 6'ncı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kendi savunma sistemini geliştirmek için de EUROSAM ile çalışma yaptığını söyledi.

Canikli, Rusya'dan S-400 füzelerinin satın alınması ile ilgili, "O iş bitti, S-400 füzeleri satın alınmıştır. Bundan sonra artık detaylar. Ama onunla yetinmiyoruz. Kendi savunma sistemimizi geliştirmek için EUROSAM Konsorsiyumu ile ayrı bir çalışma yapıyoruz. Yine hava savunma sistemi geliştirilmesi çerçevesinde. Ama orada özellikle bu teknolojiye yerli imkanlarla kendimizin sahip olmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Daha önce NATO üyesi Türkiye'nin Moskova'dan Rus S-400 hava savunma sistemi satın almaya karar vermesi bazı Batı başkentlerinde, Ukrayna ve Suriye konularında Rusya ile yaşanan gerilim nedeniyle tepki çekmişti. Farklı bir teknoloji kullanan Rusya'nın bunu paylaşmaya yanaşmadığı ve S-400'ün NATO sistemleri ile uyumlu olmadığı dile getiriliyor.

EUROSAM ile ön anlaşma

Canikli, Giresun'daki konuşmasında, "Türkiye S 400'lerin dışında ayrıca uzun vadeli kendi yerli milli kapasitesini geliştirmek amacıyla hava savunma sistemi geliştirmek, üretmek ve kullanmak için EUROSAM Konsorsiyumu'nu oluşturan ülkelerle ön anlaşmayı gerçekleştirdi" dedi.

Geçtğimiz günlerde Brüksel'de Türkiye'den Canikli'nin katıldığı NATO savunma bakanları toplantısında, Türkiye ile Fransa ve İtalya arasında hava ve füze savunma sistemlerini de içeren savunma sanayisi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik niyet beyanı imzalandığı bildirilmişti. Savunma sanayisi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik niyet beyanına göre, Fransız-İtalyan EUROSAM Konsorsiyumu ve Türk şirketleri ilk adım olarak üç ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak SAMP-T füze sistemini temel alan bir sistemi geliştirmeye çalışacak.

EUROSAM tarafından üretilen SAMP-T, Avrupalı füze üreticileri MBDA ve Thales'in ortak teşebbüsü. Söz konusu sistemler, muharebe alanları, liman, havalimanı gibi stratejik tesisleri, seyir füzesi ve uçak gibi havadan gelecek tehditlere karşı koruma amaçlı tasarlandı.