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Çavuşoğlu adaylığını açıkladı!

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Mı̇llı̇ Eğı̇tı̇m ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Hakikat Web TV’de UBP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.
Çavuşoğlu adaylığını açıkladı!

“UBP’DE BAYRAĞI TUTACAK KİŞİYİM”

Hakikat Web TV’de Doç. Dr. Güven Arıklı’nın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Çavuşoğlu, “Halk için sorumluluklarımız olduğu düşüncesiyle gelecek nesillere hizmet etmek için aday olmaya karar verdim. UBP’de bayrağı tutacak kişiyim. Partide birçok aşamada görev yaptım. Beş kez bakan oldum. Beni ayıran en büyük özellik siyaseti halk için yapıyor olmamdır” dedi.

Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Bana verilen tüm bakanlıklarda çağdaş bir vizyonla halkı kucaklayıcı çalışmalarım oldu. Ben aldığım görevi iyi yapmak için çok çalışırım. Beni herkesten farklı kılan olay ‘ben bilirim ben yaparım’ değil ortak akılla çalışmamdır. Özelliğim budur. UBP’de bayrağı tutacak kişiyim. Partide birçok aşamada görev yaptım. Beş kez bakan oldum ve siyaseti halk için yaptım. Beni ayıran en büyük özellik siyaseti halk için yapıyor olmamdır. UBP’nin ideolojisinden ayrılmadan kendimi geliştirdiğim için başka yere gitmeye gerek duymadım. Partim içerisinde tüm kademelerde çalıştım ve partiye her anlamada hizmet sundum. Hangi şartlarda olursa olsun bu ülkeye bu partide hizmet için yollardayım.”

PARTİYE TAKOZ KOYMADIM

Derdinin makam sahibi olmak olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, “Önemli olan aldığınız makamda neler yapabildiğinizdir.  UBP’de kişisel konumlarım için hiçbir kavgaya girmedim. Partimizin geleceğine takoz koymaya çalışanlara karşı da her zaman mücadele ettim ve ederim. Ayrıştırmaya yönelik hareketleri benimsemiyorum. Ayrıştırma değil birliktelik  için adayım. Partimi geleceğe taşımak için adayım.  31 Ekim’den sonrasına talibim. Hep birlikte yürüteceğiz süreci. Bu yolda tecrübelerimizle birlikte güçlüyüz. Ülkeye hizmet edeceksek birlikte edeceğiz. Parti çalışmalarında görülüyor ki birleşince çoğalıyoruz. birlikte başarıyoruz.  Hedefimiz çok başarılı olmaktır” diye konuştu.

KAZANACAĞIMDAN EMİNİM

UBP kurultayında kazanacağından emin olduğunu belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sevgili üyeler; kısa sürede hepinize erişememiş olabilirim ama siz bizi tanıyorsunuz. Kendi iradeniz ve değerlendirmelerinizle oy vereceğinizi biliyorum.  Halka ve partiye en iyi hizmet edecek olanı seçeceğinizden eminim. Başkanlık görevini de en iyi şekilde yapacağım ve ülkeyi daha ileriye taşımak için çalışacağım.”

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