Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil, harekata ara vereceğiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beştepe'de 4 saat 20 dakika süren Türkiye-ABD heyetlerinin görüşmeye ilişkin açıklama yapıyor.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları; Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık Buranın kontrolünün TSK tarafından yapılmasında anlaştık.

YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık.

PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.

Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız. DEAŞ'a karşı bugüne kadar Türkiye çok kararlı bir mücadele vermişti. Suriye'de 3 bin, Irak ile beraber toplamda 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi Türkiye etkisiz hale getirmişti.

Diğer bölgeler için Rusya ile görüşeceğiz.

Amacımız 32 km derinlikte ve Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi.

Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var.