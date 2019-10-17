  • BIST 94.896
  • Altın 279,985
  • Dolar 5,8598
  • Euro 6,5130
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil, harekata ara vereceğiz

»
Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil, harekata ara vereceğiz
Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil, harekata ara vereceğiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beştepe'de 4 saat 20 dakika süren Türkiye-ABD heyetlerinin görüşmeye ilişkin açıklama yapıyor.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları; Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık Buranın kontrolünün TSK tarafından yapılmasında anlaştık.

YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık.

PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.

Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız.  DEAŞ'a karşı bugüne kadar Türkiye çok kararlı bir mücadele vermişti. Suriye'de 3 bin, Irak ile beraber toplamda 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi Türkiye etkisiz hale getirmişti.

Diğer bölgeler için Rusya ile görüşeceğiz.

Amacımız 32 km derinlikte ve Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi.

Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Sitenin bahçesinde bulunan kedileri, mamalarına kimyasal madde dökerek zehirlemeye çalıştı'17 Ekim 2019 Perşembe 20:36
  • 10 kilo pekmez karşılığında transfer oldu17 Ekim 2019 Perşembe 20:32
  • AP Başkanı: Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri askıya alınmalı17 Ekim 2019 Perşembe 20:32
  • Sevgilisinin kocasını öldüren katil: Rahmetli adam gibi adamdı; kadınlığıyla kandırdı17 Ekim 2019 Perşembe 18:35
  • Sevgilisinin kocasını öldüren katil: Rahmetli adam gibi adamdı; kadınlığıyla kandırdı17 Ekim 2019 Perşembe 17:36
  • Öğretmenden, kendisine çarpan üniversiteliye 'işçi sınıfı' soruları (Cevaplayınca davadan kurtuldu)17 Ekim 2019 Perşembe 09:51
  • ABD’den kritik ziyaret17 Ekim 2019 Perşembe 09:50
  • Türkiye'de UBER'in faaliyetleri durduruldu17 Ekim 2019 Perşembe 09:23
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açık müzayede; gayrimenkuller ve 3 lüks makam aracı satışta17 Ekim 2019 Perşembe 09:16
  • Reuters: Trump'ın 9 Ekim'de Erdoğan'a yazdığı mektup ortaya çıktı17 Ekim 2019 Perşembe 09:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti