  • BIST 1.416
  • Altın 475,686
  • Dolar 8,3124
  • Euro 9,9848
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA"Toplam 9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi" 

Çay kazanını sokağa fırlatan 21 yıllık kahvehaneci: Cebimde 1 lira yok, torunum harçlık istedi veremedim

»
Çay kazanını sokağa fırlatan 21 yıllık kahvehaneci: Cebimde 1 lira yok, torunum harçlık istedi veremedim
Çay kazanını sokağa fırlatan 21 yıllık kahvehaneci: Cebimde 1 lira yok, torunum harçlık istedi veremedim

Manisa Saruhanlı'da devletten hiçbir destek alamadığını söyleyip, çay kazanını sokağa fırlatarak isyanını dile getiren esnaf, yaptığı eylemin gündeme gelmesi üzerine yaşadığı maddi sorunları anlattı. 

"Artık dayanamayacak duruma geldim. İnanın cebimde 1 lira yok. Geçen iki tane torunum harçlık istedi veremedim. Çünkü yok" diyen 52 yaşındaki Ufuk Üçkan, kahvehane dışında başka bir gelirinin olmadığını söyledi. 

"Bana 1 yılda 3 bin lira yardım oldu" diyen Üçkan, "3 bin liradan ne olur" dedi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Market genelgesinde sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama yok"04 Mayıs 2021 Salı 17:03
  • Demba Ba 'oruç' sessizliğini bozdu, Kocaman'a suçlamalar yöneltti04 Mayıs 2021 Salı 16:32
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'İmamoğlu'na soruşturma' açıklaması04 Mayıs 2021 Salı 15:58
  • İçişleri Bakanlığı: İmamoğlu'nun HDP'li belediyeleri ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları var04 Mayıs 2021 Salı 15:00
  • AİHM'den 17-25 Aralık yayın yasağı kararı04 Mayıs 2021 Salı 14:53
  • Türbe önünde ellerini arkada bağlayarak yürüyen İmamoğlu'na inceleme04 Mayıs 2021 Salı 14:42
  • Ekrem İmamoğlu'na türbe önünde ellerini arkaya bağladığı için soruşturma açıldı04 Mayıs 2021 Salı 13:38
  • Türksat 5A, 31 derece doğu yörüngesine ulaştı04 Mayıs 2021 Salı 11:20
  • Türkiye'de zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin markette satılması yasaklandı!04 Mayıs 2021 Salı 09:09
  • İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Yapılmasına engel olacağız03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti