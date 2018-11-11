Caydırıcı trafik cezaları geliyor

İşte o açıklama;

Yürürlükte olan 50/2000 Trafik Yasası içinde yer alan eksiklikler ve günün gerekliliği çerçevesinde eklenmesi gerekenler çerçevesinde yapılan çalışma tamamlandı.

Buna paralel olarak yürürlükte olan trafik cezalarının güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve daha “caydırıcı” hale getirilmesi çalışması da bitti.

Paydaşlar ile son rötuşların yapılması sonrası tüm değişiklikler kamuoyu ile paylaşılacak. 2019 yılına daha çağdaş bir yasa ve daha caydırıcı daha güncel trafik ceza tarifesi ile gireceğiz.