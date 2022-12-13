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Çeler: Bel-Paz çalışanları sendikalaştırılacak

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Girne’de Bağımsız Belediye Başkan adayı Zeki Çeler, Bel-Paz çalışanlarını ziyaret ederek, çalışanların sendikalaştırılacağını ve toplu iş sözleşmesine dahil edileceğini söyledi.
Çeler: Bel-Paz çalışanları sendikalaştırılacak

Girne Bağımsız Belediye Başkan adayı Zeki Çeler, Girne Belediyesi’ne bağlı Bel-Paz Şirketi’ni ziyaret etti ve emekçilerle görüştü.

Zeki Çeler, çalışanlara hitaben yaptığı konuşmasında, hayatında ilk kez verdiği vaadin çalışanların iki dudak arasında kalmaması için “Bel-Paz çalışanlarının sendikalaşması” ve “Toplu iş sözleşmesine” dahil edilmesi olduğunu söyledi.

Çeler, iş yerinde verimin artması için iş garantisi verilmesi gerektiğini ve işten durdurulacağı konusunda endişe yaşamaması gerektiğini ifade etti.

Çeler, kısa süre çalışanların belediye kadrosuna alındığını ancak uzun yıllardır Bel-Paz’da çalışanların kadroya alınmadığına ve bazılarının işlerine son verilmesinin haksızlık olduğuna işaret ederek, çalışılan yıla ve liyakata göre kadrolama yapılması gerektiğini savundu.

 

“KADRO SAYISININ ARTIRILMASI İÇİN GEREKLİ MÜCADELEYİ VERECEĞİM”

Çeler, nüfus sayımı yapılması ve kadro sayısının artırılması için gerekli mücadeleyi vereceğine vurgu yaptı.

Belediyenin mali durumunun gizlendiğini ifade eden Çeler, göreve gelince çıkacak mali tabloya göre çalışanların derhal maaşları ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılacağına dikkat çekti.

Bel-Paz çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet içi eğitimden geçirileceğini anlatan Çeler, çalışanlara her türlü ekipmanın sağlanacağını aktardı.

Özel sektörden gelen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmış biri olarak istihdamın desteklenmesi gerektiğini savunan Çeler, göreve gelince Bel-Paz’ı kapatacağı veya çalışanların işine son vereceği ile ilgili hakkında çıkarılan dedikodulara kulak asılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Girne Belediyesi’nde ve Bel-Paz’da çalışma barışını sağlayacağını anlatan Çeler, performans değerlendirmesine göre çalışanların ödüllendirileceğini de ifade etti.

Bel-Paz çalışanlarının Girne’de 365 gün boyunca her türlü şartta Girne halkına hizmet verdiğini dile getiren Çeler, özverili çalışmalarından dolayı Bel-Paz çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

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