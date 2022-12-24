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Çeler: Değişim yaşanacak Girneli kazanacak

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Çeler: Değişim yaşanacak Girneli kazanacak
Çeler: Değişim yaşanacak Girneli kazanacak

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, yarın yapılacak olan Girne Belediye Başkanlığı seçimi için bir mesaj yayınladı.

Zeki Çeler mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Girne Belediyesi’nde 8.5 yıldır halkın yaşam kalitesini düşüren statükoya son vermek için yarın seçime gidiyoruz. Girne Belediyesi’nde ve Belpaz’da çalışma barışını sağlamak, trafikte oluşan kaosu çözmek, denize lağım akıtılmasını durdurmak, Girne’yi yeniden cazibe ve çekim merkezi yapmak için adayım.

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Milletvekilliği ve bakanlık dönemimde edindiğim tecrübelerle hazırladığım projelerin halk tarafından takdirle karşılanması, her ortamda şahsıma ve projelere gösterilen ilgi Girne’de değişimin yaşanacağını gösteriyor.

İnsan ve çözüm odaklı vizyonumuzla çıktığımız bu yolda her yaş, her kesim ve siyasi görüşten aldığımız geri dönüşler seçimi kazanıp, Girne Belediyesi’nde halka kapanan kapıları açacağımıza işaret ediyor.

Gönüllüler, ekip arkadaşlarım ve göreve geldiğimde belediye çalışanlarından alacağım güçle enerjimi Girne’nin sorunlarını çözmek ve minimalize etmek için harcayacağım.

Girne’yi daha yaşanabilir, denize girilebilir, yürüyüş yolları, sosyal yaşam projeleriyle vatandaşın ve esnafın yüzünün güldüğü bir kent yapacağım.

Seçmenden tek isteğim, baskılara ve algı operasyonlarına karşı dik durarak oy verirken mantığıyla hareket etmesidir. Geleceği düşünerek, Girnelilerin 4 yıl daha kaybetmelerine engel olmaları; enerjim ve vizyonum, cesaretim ve tecrübemle projelerimi hayata geçirmek için sandıkta oyları ile bana destek vermeleridir”.

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