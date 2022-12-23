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Çeler: Oy verecek çalışanlardan fotoğraf istendiği şikayetini alıyoruz

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Çeler: Oy verecek çalışanlardan fotoğraf istendiği şikayetini alıyoruz
Çeler: Oy verecek çalışanlardan fotoğraf istendiği şikayetini alıyoruz

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, 25 Aralık Pazar günü yapılacak Girne Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili duyum aldıklarını belirterek, görevini tam yapacağından şüphesi olmayan sandık görevlilerine demokrasi açısından bu konuda daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Zeki Çeler, bazı kesimler tarafından oy kullanacak kişilere baskı yapıldığını ve oy pusulasının fotoğrafının istenildiği yönünde kendilerine şikayette bulunulduğunu söyledi.

Çeler, demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan seçim hakkına müdahale edilmeye çalışıldığını ifade ederek, Girne Belediyesi’ne bağlı Bel-Paz çalışanlarına baskı yapıldığını dile getirdi.

Çalışanlara verdikleri oyun görüntüsünün fotoğraflanmasının istendiğini anlatan Çeler, seçmenlerin suç işlenmeye zorlandığını vurguladı.

Çeler, seçim ofisine ve yürüyüşlere gidilmesi konusunda çalışanlara baskı yapıldığı yetmezmiş gibi verecekleri oya da müdahale edildiğine dikkat çekti.

Yapılan uygulamaların diktatörlük rejimlerinde uygulandığını kaydeden Çeler, herkesin özgürce sandığa gidip kendi hür iradeleriyle oy vermesi gerektiğini savundu.

Çeler, tüm halkı sandığa gitmeye çağırdı.

 

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