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Cem Kapısız yeniden başkan!

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Cem Kapısız yeniden başkan!
Cem Kapısız yeniden başkan!

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Olağan V. Genel Kurulu dün gerçekleşti.

Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu ve görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

Başkan :Cem Kapısız
Genel Sekreter:Ali Rüzgar
Mali Sekreter :Yılmaz Çeliker
Örgütlenme Sekreteri:Hüseyin Karaoğlan
Eğitim Sekreteri:Sinem Babacan
Sosyal İşler Sekreteri :Milhan Beysoylu
Basın ve Yayın Sekreteri :İrfan Derleyen, olarak oy birliği ile göreve başlamıştır.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, Genel Kurulda yaptığı konuşmada;
“Sivil Havacılık Dairesi, Hava Trafik Kontrol Şubesinde görev yapmakta bulunan Hava Trafik Kontrolörleri’nin, havacılıkta kritik öneme sahip oldukça stresli ve ağır sorumluluk gerektiren, özel bir eğitim ve nitelik gerektiren bir mesleği icra etmekte olduklarını ancak kontrolörlerin omuzlarında taşıdıkları bu ağır yüke rağmen emeklerinin ve fedakarlıklarının karşılığını alamamakta, standart lise mezunu bir memur ile aynı ücrete, Doğu Akdeniz Hava Trafiğini tek sektörle yönetmektedirler. Bu nedenle çalışanların motivasyonu, sürekli artan bölgesel hava trafiğinin yükü ile ters orantılı olarak azalmaktadır. Bu yük arttıkça yorgun olan personel isyan noktasına gelmektedir. Son yapılan 30 kişilik münhal fiyaskosunda görüleceği üzere kadroya sadece dört kişi alınabilmiş henüz bu personelin Hava Trafik Kontrolörü olabilmesi için gereken eğitim süreci bile başlatılamamıştır. Kaldı ki mesleğe başlayıp Ankara’daki eğitim sürecini atlatabilen az sayıdaki personel de süreç içerisninde görevi icra etmeye ve ağır sorumluluklar altına girmeye başladıkça çareyi başka dairelere geçmekte bulmuştur. Ülkemizde bu ücretlere bu mesleği yapabilecek kişi sayısı yok denecek kadar azalmıştır.

Devletimiz, son 5 yıl içinde iki kez, toplamda 45 kişilik Hava Trafik Kontrolörü münhali açtı ancak bu rakam içerisinden kontrolör olarak görev yapan sadece 6 kişi bulunmaktadır. Bu noktada Hükümet’i nerede yanlış yapıldığı konusunda durup düşünmeye davet ediyoruz. Aksi halde uluslararası havacılık standartlarını koruyabilmemiz mümkün olmamakla birlikte “Yeni Ercan Havalimanı’nı uluslararası direkt charter uçuşlara elverişli bir havalimanı yapacağız” şeklindeki söylemler sadece havada asılı kalacaktır.” dedi.

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