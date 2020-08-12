Cem Uzan: Genç Parti mutlaka bir ittifakın içinde yer alacak

Cem Uzan, kurucusu olduğu Genç Parti'nin olası bir seçimde 'mutlaka bir ittifakın içinde yer alacağını' söyledi. Fransa’da 11 yıldır sürgünde olan Uzan, bu ittifakın Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı ya da 'üçüncü bir ittifak da olabileceğini' belirtti.

Cem Uzan, kurucusu olduğu Genç Parti'nin olası bir seçimde 'mutlaka bir ittifakın içinde yer alacağını' söyledi. Fransa’da 11 yıldır sürgünde olan Uzan, bu ittifakın Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı ya da 'üçüncü bir ittifak da olabileceğini' belirtti.

Cem Uzan, gündemde yer alan konularla ilgili olarak Euronews'ten Beraat Gökhuş'a değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'ye geri dönüşüyle ilgili soruya "Uygun zamanda ve doğru zamanda" yanıtını veren Uzan, Türkiye'nin ekonomik kriz içinde olduğunu ifade ederek “Bu 18 senenin ürünüdür” dedi. Uzan, “Doğu ve güneydoğuya baktığımız zaman oradaki insanlarımızın sorunları arasında önemli olarak ekonomik nedenler var” ifadesini kullandı.

Genç Parti’nin 2 Temmuz'da açıkladığı manifestoda yer alan Diyarbakır'a borsa açma ve Mardin’i Las Vegas yapma gibi projelere de değinen Uzan, bu anlamda kumarhanelerin geri açılabileceğini savundu.

Eski medya patronu Uzan, "Türkiye’de ifade özgürlüğünün olduğunu söylemek pek mümkün değil" derken genel affın gerekliliğine vurgu yaptı. “Türkiye fabrika ayarlarına geri dönecek” ifadesini kullanan Uzan "Esas olması gereken parlamenter sisteme dönüştür” görüşünü dile getirdi.

Cem Uzan, kurucusu olduğu Genç Parti'nin olası bir seçimde 'mutlaka bir ittifakın içinde yer alacağını' da sözlerine ekledi. Fransa’da 11 yıldır sürgünde olan Uzan, bu ittifakın Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ya da 'üçüncü bir ittifak' da olabileceğini' belirtti.