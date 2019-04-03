Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika istifa etti

Buteflika adaylıktan çekilmiş ancak seçimleri ertelemişti; bu hamle sonrasında Cezayir'deki protestolar devam etmişti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, ülkede "vahim sonuçları önlemek" için istifa ettiğini açıkladı.

Cezayir resmi haber ajansı APS'de yer alan Buteflika'nın Anayasa Konseyi'ne sunduğu istifa mektubunda, Buteflika'nın, görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce açıkladığı istifa kararının, ülkede "vahim sonuçları önlemek" için olduğu kaydedildi.

Vatandaşların gönlünü ve aklını sükunete erdirmek ve Cezayir'i daha iyi bir geleceğe taşımalarına katkı sağlamak için bu kararın alındığı belirtilen mektupta, geçiş süreciyle ilgili daha sonra yayınlanacak birtakım kararların olduğuna işaret edildi. Mektupta, "Bu perspektifte, yeni bir cumhurbaşkanının seçileceği geçiş dönemi için devletin kalıcılığı ve kurumlarının güvenliği gereğince anayasal yetkilerime uygun önlemler aldım." ifadesine yer verildi.

Devlet televizyonu istifayı canlı verdi

Devlet televizyonu da Cumhurbaşkanlığı görevini sona erdirme kararı alan Buteflika'nın, istifa mektubunu Anayasa Konseyi Başkanı Et-Tayyib Bilayz'a teslim ettiği görüntülere yer verdi.

Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in de hazır bulunduğu istifa sırasında, tekerlekli sandalyeyle gelen Buteflika'nın bitkin olduğu görüldü.

Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, dün akşam istifa etmişti.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, önceki akşam Buteflika'ya derhal görevi bırakma çağrısında bulunmuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından önceki akşam yapılan açıklamada da Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceği duyurulmuştu. Açıklamada ayrıca istifadan önce, geçiş döneminde devlet kurumlarının işleyişinin sürekliliğini sağlamak için önemli kararlar alınacağı aktarılmıştı.

Cezayir'deki protestolar

Cezayir'de 1999 yılından bu yana dört dönemdir Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, ciddi sağlık sorunlarına rağmen 22 Şubat'ta beşinci dönem için adaylığını açıklaması ülkede protestolara neden olmuştu.

Gelen tepkiler üzerine Buteflika 11 Mart'ta yaptığı sürpriz bir açıklamayla, 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve yönetimde kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir sokakları ve muhalefet, Buteflika'nın adaylıktan çekilmesini ilk başta memnuniyetle karşılamış ancak seçimlerin belirsiz bir tarihe ertelenmesi, Cumhurbaşkanı'nın görev süresini "ucu açık bir şekilde uzatma hamlesi" yorumlarını beraberinde getirince protestolar devam etmişti.