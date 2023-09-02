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ChatGPT şirketler için yeni sürüm hazırladı

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Metin tabanlı yapay zeka uygulaması ChatGPT’yi geliştiren OpenAI, uygulamanın iş dünyasını hedef alan sürümünü yayınlayacağını duyurdu.
ChatGPT şirketler için yeni sürüm hazırladı

AA’nun OpenAI açıklamasından aktardığına göre kurumsal düzeyde güvenlik ve gizlilik, sınırsız yüksek hızlı GPT-4 erişimi, gelişmiş veri analizi kabiliyetleri, özelleştirme seçenekleri ve çok daha fazlasını sunan ‘ChatGPT Enterprise’ın piyasaya sürüleceği bildirildi.

Yapay zekanın çalışma hayatının her alanına yardımcı olabileceğine, ekipleri daha yaratıcı ve üretken hale getirebileceğine inanıldığı belirtilen açıklamada, herhangi bir göreve yardımcı olacak yapay zeka asistanına doğru bir adım daha atıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kuruluşlardan ChatGPT’ye yönelik benzeri görülmemiş bir talep görüldüğü belirtilerek, ChatGPT Enterprise’ın ilk kullanıcıları arasında Block, Canva, Carlyle, The Estée Lauder, PwC ve Zapier gibi şirketlerin olduğu kaydedildi.

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