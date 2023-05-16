CHP'nin başvurusu kabul edildi; Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı ülkelerde kısaltılan oy verme süresi tekrar 5 güne çıkartıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy verme süresinin kısaltılması kararına yaptığı itiraz, Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edildi.

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Avukat-CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "CHP olarak YSK’ya yaptığımız başvurumuz kabul edildi. ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 20-24 Mayıs günlerinde seçmenler oylarını kullanabilecekler" yazdı.

Orijinal takvimde tüm yurt dışı temsilciliklerinde ikinci tur için oy verme tarihleri 20-24 Mayıs olarak belirlense de; ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerde oy verme süreleri gerekçe sunulmadan 2 güne indirilmişti. Birçok kişi, bu bölgelerin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok yüksek oranda oy aldığı bölgeler olduğuna dikkati çekti.

CHP, YSK'nın bu kararına itiraz etmişti.