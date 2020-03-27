Çiçekçiler de isyan etti: "Stoklarımız her geçen gün eriyor, çöpe atıyoruz"

Kıbrıs Türk Çiçekçiler ve Çiçek Üreticileri, hükümetin açıkladığı ekonomik pakete tepki göstererek, dükkanlarını açtıkları gün, uğrayacakları zararın sadece kira olmayacağını, dükkanlarında her geçen gün eriyen çöpe atılan stokları olduğunu ifade ederek ,"Bu bağlamda haykırıyoruz; yok oluyoruz" açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Çiçekçiler ve Çiçek Üreticileri, yayınladıkları yazılı açıklamayla, hükümete tepkilerini dile getirdi, taleplerini aktardı.

Yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınıyla ilgili alınan önlemleri savuduklarını ve uyduklarını belirten çiçekçiler, karantina ve izolasyon koşullarının ne kadar süreceğini bilmediklerini ifade ettiler.

Çiçekçiler ve çiçek yetişricileri olarak, ülkedeki diğer özel işletmeler gibi salgınla ilgili kaygı yaşadıklarını ve çalışamadıklarını ifade ederek, ekonomik belirsizliği derinden hissettiklerini belirttiler.

Açıklamada, salgının yol açtığı ekonomik tahribatı azaltmak amacıyla, hükümetten en az 6 aylık ekonomik tedbirlerin peşi sıra gelmesi beklentisine girdiklerini fakat Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu 'toplumsal dayanışma' adı altındaki önlemleri yeterli ve güven verici bulmadıklarını ifade eden çiçekçiler, özel sektörün yok sayıldığını ifade ettiler.

"Bunun doğal sonucu, sosyal ve ekonominin yanında, psikolojik yıkımdır" diyen çiçekçiler, dükkanlarını açtıkları gün, uğrayacakları zararın sadece kira olmayacağını, dükkanlarında her geçen gün eriyen çöpe atılan stokları olduğunu ifade ederek ,"Bu bağlamda haykırıyoruz; yok oluyoruz" dedi.

Savaş günlerini aratmayan bu günlerde, 'toplumsal dayanışma' beklrken ve güzel örneklerini dünyada izlerken, ülkede alınır gibi yapılan önlemlerle terk edilmiş hissetiklerini belirten çiçekçiler, "Bu his, biz esnafların kaderi olmamalı. Hükümat ivedlkle önlemler paketinde gerekli iyileşmeler yaşama geçirmeldir" açıklamasında bulundu.

Çiçekçiler ve Çiçek Üreticileri, 9 maddelik talepler listesini şöyle sıraladı:

1. Tüm işyeri kiraları belirlenen süre içinde ödemesi durdurulmalı. (Mal sahiplerine alamadıkları kira bedeli

karşılığında vergi indirimi yapılabilir)

2. Tüzel ya da Gerçek kişilerin ödemekle yükümlü oldugu KDV beyanları , Vergi , Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı

yatırımları cezasız olarak 6 ay ileri bir tarihe ertelenmeli

3. Elektrik/su/telefon gibi girdiler için devlet tarafından belli bir indirime gidilmeli

4. Gün işleyen gün yiyen esnafın sokağa çıkma yasağının sürdüğü süre içnde (ekonomk faalyetn olmadığı için)

asgari yaşam koşullarını sürdürecek yaşam parası ödenmeli.

5. Çöpe atılan çiçeklerimizin ,alıntermizin / kayıplarımızın giderilmesi.

6. Çalışma hayatına sıfırdan başlayacağımız göz ardı edilmeden, ödemekle yükümlü olduğumuz çeklerin makul

ileri tarihlere atılmaları.

7. İlgili bankalarla anlaşıp, faizsiz destek kredileri ile küçük esnaf korunmalı

8. Salgının öncelikle hayat kaybı olmadan atlatılması elbette en büyük kazanım olacaktır. Yine de salgın sonrası

ekonomik, sosyal ve psikolojik yaşamın en az zararla atlatılabilmesi için sosyal transferler adı altında, her tür

katkının Kıbrıstürk toplumunun her kesimine eşit yapılmalı.

9. Ülkenin, salgın öncesi kâr eden tüm kurumlarının bu süre içinde kârlarından bir nebze olsun vazgeçmesi toplum

olarak kötü günlerden, geçmişte olduğu gibi dayanışmayla geçmemizi sağlayacaktır.