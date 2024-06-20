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Cilt bakım hataları akneye yol açıyor

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Özellikle yüz bölgesinde sıkça karşılaşılan akne yani sivilce sorunu, neredeyse herkesin hayatında en az bir kez deneyimlediği bir süreç. Sivilce sorununun tekrar tekrar yaşanmasının en büyük sebeplerinden birinin cilt bakımında yapılan hatalar olduğu...
Cilt bakım hataları akneye yol açıyor

Cilt bakım hataları akneye yol açıyor

Özellikle yüz bölgesinde sıkça karşılaşılan akne yani sivilce sorunu, neredeyse herkesin hayatında en az bir kez deneyimlediği bir süreç. Sivilce sorununun tekrar tekrar yaşanmasının en büyük sebeplerinden birinin cilt bakımında yapılan hatalar olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Eylem Emel Arıkan, “Akne tedavisinin mutlaka sağlıklı bir diyet, yeterli su tüketimi, düzenli egzersiz ve stres yönetimi gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte planlanması gerekir” açıklamasında bulundu.

Yağlı, gözenekli ve ince damar kanlanmasıyla kızarık görünen ciltlerde daha sık karşılaşılan akne sorununun herkeste farklı sebeplerden kaynaklanabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Eylem Emel Arıkan, “Cilt karakterine uygun olmayan ürün kullanımı, cilde sürekli dokunma ya da cildi sıkma, yağlı ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme, ergenlik ve menopoz dönemlerindeki hormonsal değişiklikler veya hormonsal sorunlar aknenin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Ancak hangi nedenle olursa olsun kişinin cilt tipine, genetik potansiyeline ve akne şiddetine göre en etkin tedavi planı için bir dermatoloji uzmanına başvurmadan hareket edilmemeli” uyarısında bulundu.

Yaz aylarında akne sorunu azalıyor

Güneş bağışıklığı güçlendirdiği için güneşli havalarda akne bakterisinin çoğalması engelleniyor ve yaz aylarında sivilce sorunu azalıyor diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Eylem Emel Arıkan, “Ayrıca denize girmek ve sık yıkanmak da akne oluşumunu azaltan önemli faktörlerden. Ancak mevsim değişikleri, akne problemini tam anlamıyla bitirmeye yetmiyor. Güçlü bir tedavi için, sorunun şiddeti ve cilt tipine bağlı olarak değişen bir dizi yöntem var. Cilt üzerine uygulanan krem, jel veya losyon şeklindeki bu tedaviler genellikle akne bakterilerini öldürmek, gözenekleri temizlemek ve cildin yağ üretimini düzenlemek için kullanılıyor. Akne şiddetli ise, doktorlar ağızdan alınan ilaçlar da önerebiliyor. Bunlar genellikle; antibiyotikler, hormon tedavileri veya gibi sistemik retinoidler içeren ilaçlar oluyor” ifadelerini kullandı.

Bilimsel olmayan yöntemler akneleri kalıcı hale getirebilir

Aknelere diş macunu ya da pişik kremi sürmek, akneler görünmesin diye ağır makyaj yapmak, akneleri sıkmak ya da patlatmak gibi davranışların durumu daha da kötüleştireceğinin altını çizen Dr. Eylem Emel Arıkan, “Bu tür hatalar sadece akneleri artırmakla kalmıyor, sorunu kronik hale getirebiliyor ve ciltte izler bırakabiliyor. Akne izleri için bilimsel tedavi çözümlerinden faydalanmak gerekiyor. Altın iğne de dediğimiz iğneli radyofrekans, çeşitli lazer yöntemleri, kimyasal peeling, skar mezoterapileri, biyositümülan dolgu ve kolajen gibi uygulamalar tek başına veya kombine olarak akne izlerinin tedavisinde oldukça güçlü etki gösteriyorlar. Ancak kişi için en doğru ve etkili yöntemin seçilebilmesi için mutlaka doktora danışılmalı” dedi.

 

Dermatoloji Uzmanı Dr. Eylem Emel Arıkan, akne problemi olmayan sağlıklı bir cilt için 4 öneride bulundu: 

  1. Cildinizi sabah ve akşam düzenli bir şekilde temizleyin. Akşamları makyajınızı tamamen çıkarın ve cildinizi derinlemesine temizleyin. Temizleyici olarak yağsız ve hafif formülleri tercih edin.
  2. Yoğun ve yağlı nemlendiriciler yerine su bazlı, hafif formülasyonlara yönelin. Bu tür nemlendiriciler cildinizi nemlendirirken gözenekleri tıkamaz ve cildinizi aşırı yağlanmadan korur.
  3. Yaz aylarında cildinizin nefes almasını sağlamak için yağsız, non-komedojenik ve hafif formüllere sahip makyaj ürünlerini tercih edin. Ağır makyaj ürünleri gözenekleri tıkayabilir ve akne oluşumunu artırabilir. 
  4. Dengeli beslenme ve yeterli su tüketimi cildinizin sağlığını korur. Özellikle akneye meyilli ciltler yağlı, işlenmiş ve şekerli gıdalardan uzak durmalı. Bol miktarda meyve, sebze ve su tüketin.
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