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Çin Aşısı İçin Bir Günde 20 Bin Gönüllü

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Fahrettin Koca, Çin’de geliştirilen Covid-19 aşısı için 20 bin kişinin gönüllü olduğunu duyurdu.
Çin Aşısı İçin Bir Günde 20 Bin Gönüllü

Bakan, Twitter üzerinden şunları söyledi: Ülkemizde Faz-3 çalışmalarına 15 Eylülde başlanan, Çin’de geliştirilmiş COVID-19 AŞISI, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 BİN başvuru aldık. 83 MİLYON ADINA BİNLERCE TEŞEKKÜR.”

Covid-19 aşısının uygulamaları, Türkiye’de 12 şehirdeki 25 merkezde devam ediyor. İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve 1237 doz aşı yapıldı.

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