  • BIST 10471.32
  • Altın 2436.874
  • Dolar 32.5252
  • Euro 34.8912
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

Çin bu yıl uzay istasyonuna insanlı iki sefer yapacak

»
Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na bu yıl insanlı iki sefer yapılacağı bildirildi.
Çin bu yıl uzay istasyonuna insanlı iki sefer yapacak

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, "Şıncou-18" ve "Şıncou-19" görevleriyle, istasyona yeni taykonot ekiplerinin taşınmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, istasyonda görevlendirilecek yeni taykonotların seçildiği ve eğitimlerinin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, taykonotların ihtiyaçlarının karşılanması için iki ikmal seferi de yapılması bekleniyor.

Üçer kişilik taykonot ekiplerinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona, "Şıncou (Kutsal Gemi)" mekikleriyle personel, "Tiencou (Gök Gemisi)" mekikleriyle ise ikmal malzemeleri taşınıyor.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, 2 laboratuvar modülünden oluşan ve uzay teleskobu eklenmesi planlanan Tiengong Uzay İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı (Göksel Uyum)" çekirdek modülü 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien (Gökleri Aramak)" 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien (Gökleri Düşlemek)" ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanırken, istasyon "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien (Gökleri Dolaşmak)" adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk-OpenAI çekişmesi Apple'ın ChatGPT entegrasyonu sonrası yeniden alevlendi12 Haziran 2024 Çarşamba 18:20
  • Musk, OpenAI ile entegrasyonu halinde Apple cihazlarını şirketlerinde yasaklayacak11 Haziran 2024 Salı 21:40
  • İnsan beyninden "yaşayan bilgisayar" üretildi11 Haziran 2024 Salı 19:30
  • Mars'ta 60 olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde donmuş su keşfedildi11 Haziran 2024 Salı 18:29
  • İspanya'da mezarlıklar güneş enerjisi tarlasına dönüştürülecek10 Haziran 2024 Pazartesi 16:56
  • Dokunma duygusuna sahip üç boyutlu elektronik deri üretildi10 Haziran 2024 Pazartesi 15:55
  • SpaceX'in Starship'i büyük bir başarıya imza attı07 Haziran 2024 Cuma 22:12
  • Yaygın uzay turizmine ne kadar yakınız?07 Haziran 2024 Cuma 21:10
  • X, yeni güncellemesiyle Instagram ve Tiktok'a rakip olacak06 Haziran 2024 Perşembe 20:48
  • Çocuklar insanlardan çok robotlara güveniyor05 Haziran 2024 Çarşamba 22:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti