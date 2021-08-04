Çin, Covid-19'un çıkış noktası Vuhan'da tüm vatandaşlara test mecburiyeti getirdi

Vuhan'da pazartesi günü, Haziran 2020'den bu yana ilk kez yerel kaynaklı koronavirüs vakalarına rastlandı.

Salgına karşı önlemleri artıran kent yetkilileri, uzun sürenin ardından tespit edilen vakalar üzerine kent genelinde test yapma kararı aldı.

Tüm okullara ve eğitim kurumlarına yüz yüze eğitim faaliyetlerini askıya alma ve yerleşkelerindeki sağlık denetimlerini artırmaları talimatı verildi.

Bölgeye uçuşlar iptal edildi, tren seferleri askıya alındı.

Metroda maske takma, ateş ölçme ve sağlık takip kodlarını kontrol etme zorunluluğu da dahil olmak üzere Covid-19'a karşı önlemler artırıldı.

Bazı metro istasyonları geçici olarak kapatıldı.

Rutin salgın önlemlerinin yanı sıra süpermarketlerin kapsamlı şekilde dezenfekte edildiği, çalışanların sağlık durumunun ise günlük takip edildiği aktarıldı.

Artan vakalar üzerine hükümet toplu test uygulama kararı aldı

Ülkedeki 17 bölgede yeni vakalara rastlanması üzerine hükümet, toplu testler yapılmasını ve çeşitli kısıtlamalara gidilmesini kararlaştırdı.

Yetkililer, görülen yeni vakaları virüsün çok daha bulaşıcı varyantı olan Delta'yla ve turizm sezonunun açılmasıyla ilişkilendiriyor.

Bu arada Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde son 24 saatte 61'i yerel kaynaklı 90 Covid-19 vakası tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Çin Basketbol Federasyonu tüm karşılaşmaları iptal etti.

Nanjing ve Yangzhou şehirlerine yapılan tüm iç hat uçuşları askıya alındı.

Uzak mesafeden başkent Pekin yönüne yapılan 23 hattın tren seferi iptal edildi.

Resmi verilere göre ülkede salgının ortaya çıkmasından bu yana 93 bin 193 vakaya rastlanırken, virüs nedeniyle 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Vuhan'da, 14 Mayıs-1 Haziran 2020 arasında 9 milyon 890 bin kişiye test uygulandığı bildirilmişti.

Öte yandan Çinli bilim insanları, Çin menşeli aşıların koronavirüsün yeni varyantına karşı daha az etkili olduğunu, ancak bir miktar koruma sağladığını belirtiyor.

Yetkililerin 1,6 milyardan fazla dozun uygulandığını belirttiği ülkede sadece Çinli kuruluşlarca üretilen aşılar kullanılıyor.