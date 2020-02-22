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Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 347’ye çıktı

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Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 347’ye çıktı
Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 347’ye çıktı

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 76 bini aştı. ..Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 347’ye çıktı.
Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 397 yeni vaka tespit edilerek, toplam koronavirüs bulaşan kişilerin sayısı 11 bin 477’sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288’e yükseldi.

Bununla birlikte son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybederken, Kovid-19’dan can kaybı sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 347’ye ulaştı.
Diğer yandan Çin ana karası dışında Hong Kong’da 68’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 10 olarak bildirildi.

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