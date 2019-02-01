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"Cinsiyet eşitliği" ödüllerinin tamamı erkeklere verildi

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde cinsiyet eşitliği ödüllerinin tamamı erkeklere verildi. Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kazananlara plaketlerini takdim ederken çekilen fotoğrafları da sosyal medyada hem alay konusu oldu hem de tepki çekti.
"Cinsiyet eşitliği" ödüllerinin tamamı erkeklere verildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde cinsiyet eşitliği ödüllerinin tamamı erkeklere verildi. Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum’un kazananlara plaketlerini takdim ederken çekilen fotoğrafları da sosyal medyada hem alay konusu oldu hem de tepki çekti.

İş hayatında kadın-erkek eşitliğini destekleyenlere verilen cinsiyet eşitliği ödüllerinin tüm kazananlarının erkek olması, BAE’yi bir kez daha alay konusu haline getirdi.

Cinsiyet eşitliğini en iyi destekleyen hükümet kurumu, cinsiyet eşitliğini en iyi destekleyen federal otorite, cinsiyet eşitliğini en iyi destekleyen girişim gibi alanlarda maliye bakanlığı, federal rekabet ve istatistik kurumu, insan kaynakları bakanlığı ödüle layık görüldü.

BAE’deki cinsiyetçi yapından ötürü de bu bakanlık ve kurumlar adına ödül almaya gelen temsilciler de hep erkek oldu.

BAE’nin resmi basın bürosu tarafından paylaşılan bir Twitter mesajında ise “Birleşik Arap Emirlikleri’nin kadınlarıyla gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini şekillendirme konusunda merkezi bir rolü üstleniyorlar” dendi.

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