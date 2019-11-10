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Cıttaslow Belediyelerin Uluslararası Koordinasyon güz toplantısı KKTC’de yapıldı

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Cıttaslow Belediyelerin Uluslararası Koordinasyon güz toplantısı KKTC’de yapıldı
Cıttaslow Belediyelerin Uluslararası Koordinasyon güz toplantısı KKTC’de yapıldı

Cittaslow Belediyeler’in Uluslararası Koordinasyon güz toplantısı KKTC’de ilk kez yapıldı. 

Mehmetçik Belediyesinden verilen bilgiye göre, toplantı, Cittaslow Yeniboğaziçi’ne bağlı Mormenekşe köyündeki Aziz Nikolas Kilisesinde, “Cittaslow Turizmi" başlığı altında düzenlendi. 

Toplantıya, Türkiye, Polonya ve İtalya’dan, Cittaslow ağına üye olan belediyeleri temsilen başkan ve temsilcileri, Cittaslow Başkanı Stefano Pisani ve Genel Sekreteri Pier Giorgio Olivetti’nin yanı sıra Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Mehmetçik Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ağ Başkanı Cemil Sarıçizmeli katıldı. 

Toplantının açılış konuşmalarını Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sariçimeli ve Cittaslow Başkanı Stefano Pisani yaptı. 

SARIÇİZMELİ: “CITTASLOW DIŞA AÇILAN BİR PENCEREMİZ”

Sarıçizmeli, toplantının kendileri için çok önemli ve ayrıcalıklı olduğunu belirterek, ülke olarak Cittaslow’un dışa açılan bir pencere olduğunu, tanınma konusunda dış temsilciliklerde birtakım sorunların ve engellerin olduğunu, bu engelleri ve sorunları aşmak için Cittaslow’un büyük bir fırsat olduğunu söyledi. 

Organizasyonun hazırlanması aşamasında ulusal bazda Cittaslow’un KKTC’de tanıtılması ve farkındalığın artırılması adına profesyonel bir çalışma yürüttüklerini, ülkenin tanıtımına katkı koymak adına organizasyon etkinlikleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs ağı Cittaslow üye kentlerine ziyaret ve geziler düzenlediklerini belirten Sariçimeli, ülkenin turizm potansiyelinin arzu edilen noktada olmadığına değindi.

Ülkenin kendini tanıtabileceği, kendi farklılığını ön plana çıkartabileceği, ülkeyi ziyaret eden insanların Kıbrıs kültürünü yaşayabileceği, Kıbrıs mutfağını görebileceği, Kıbrıs insanını tanıyabileceği esas alan bir turizm modelini arzuladıklarını söyleyen Sarıçizmeli, ayrıca Cittaslow’un bir siyaset düzeni, din ve ırk ayrıcalığı konularını içerisinde barındırmayan çok ender ve güzide bir topluluk olduğunu kaydetti.

PİSANİ

Cittaslow Başkanı Stefano Pisani de konuşmasında, Cittaslow kuruluşunun siyasi bir organizasyon olmadığının altını çizerek, Cittaslow turizminin sadece tatil anlamına gelmediğini, kentlerin birbirlerini tanıması ve turizm modellerinin geliştirilmesi anlamına geldiğini vurguladı. 

Açılış konuşmalarının ardından toplantıya geçildi. Toplantı arasında Başbakan Ersin Tatar da Cittaslow temsilcileri ile tanıştı ve onları KKTC de görmekten duyduğu memnuniyetini dile getirerek bu toplantının gerçekleşmesini sağlayan, KKTC’de yapılması için uğraş veren KKTC Cittaslow ağı belediyelerini kutladı.

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