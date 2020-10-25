Civelek: “Sandıktan çıkan oylara saygı duyulmalı, toplumu kutuplaştıracak açıklamalardan uzak durulmadır”

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında yazılı basın açıklaması yaptı.

Civelek, Cumhurbaşkanlığı seçiminin üzerinden günler geçmesine rağmen bazı platformların sandıktan çıkan sonuçları kabul etmediklerini ve deklare ettiklerini belirterek “bazı parti ve milletvekillerinin meclisteki yemin törenini boykot etmeleri “kendinden olmayanlara ”tahammülsüzlüklerinin bir göstergesi olup toplumu germek ve ayrıştırmaktan başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Seçime katılım oranı, bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimine (2015) kıyasla daha fazla olduğunu aktaran Civelek, “Dolayısıyla birilerinin sürekli dilinde olan “irade” daha güçlü bir şekilde ortaya konmuştur” dedi.

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Civelek, tüm kanaat önderlerini sandıktan çıkan sonuçlara saygı duymaya ve sağduyulu davranıp, toplumu kutuplaştıracak açıklamalardan uzak durmaya davet etti.