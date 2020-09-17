CMIRS anketine göre seçim 11 Ekim'de ilk turdan bitebilir. CMIRS’a göre Akıncı farklı önde, Tatar ve Erhürman ise at başı

CMIRS periyodit olarak yaptığı kamuoyu araştırmalarnda bu ay 500 kişi üzerinden yaptığı ankete katılanların verdiği oylarda Mustafa Akıncı’nın diğer adaylara gore farklı önde olduğu görülüyor.

Anket sonçlarında Ersin Tatar ve Tufan Erhürman’ın ikinci tura kalabilmek için atbaşı yarıştıklarını gösteriyor.

CMIRS tarafından yapılan açıklamya göre, 11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vereceksiniz sorusunu katılımcıların %22.6’sı cevapsız bırakırken, %14.6’sı kararsız olduğunu ifade etmiş %15.8’i ise oy vermeyi düşünmediğini belirtmiştir.

Sonuçlar bu yönden oldukça düşündürücüdür. Yüzdeliklere baktığımız zaman ise Mustafa Akıncı’nın %23.6 ile yarışı ciddi bir farkla önde götürdüğünü, ikinci sıradaki Ersin Tatar (%10.8) ile üçüncü sıradaki Tufan Erhürman (%9.2) arasındaki farkın da kapanmakta olduğunu görmekteyiz.

Ankete yanıt vermeyenler, kararsızlar ve sandığa gitmeyeceğini söyleyenler üzerinden değerlendirmede bulunan CMIRS’a göre toplamda 53%lük cevap vermeyen kesimin oyları dağıtıldığı zaman ise seçimin ilk turda bitme olasılığı da belirmektedir.