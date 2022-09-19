  • BIST 3.377,33
  • Altın 979.782
  • Dolar 18.2587
  • Euro 18.2432
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Çocuklarda yatış pozisyonuna bağlı kafatası şekil bozukluğu arttı

» »
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Semra Işık, çocuklarda yatış pozisyonuna bağlı kafatası şekil bozukluğunda yüzde 600 oranında artış olduğunu belirtti
Çocuklarda yatış pozisyonuna bağlı kafatası şekil bozukluğu arttı

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Semra Işık, yaptığı açıklamada, çocuklarda kafatası şekil bozukluğunun genellikle yaşamlarının birinci yılında görüldüğünü ve bunun iki temel sebebi olduğunu anlattı.

Birinci ve en sık sebebinin genellikle bebeğin aynı pozisyonda yatmasına bağlı olarak henüz sertleşmemiş kafatası kemiğinin deformasyonu sonucu meydana geldiğini ve pozisyonel plajiyosefali olarak adlandırıldığını aktaran Işık, ikinci nedenin ise kafatasındaki kemikler arasındaki kıkırdak veya bağ dokusunun yapıdaki eklem yerlerinin anormal ve fizyolojik olmayan erken kapanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan, gelişimsel bir anomali olan kraniyosinostoz olduğunu kaydetti.

Işık, literatürde 2 bin-2 bin 500 doğumda 1 görüldüğü belirtilse de pozisyonel plajiyosefali vakalarında son yıllarda görülme sıklığının sebebi bilinmeyen şekilde arttığına işaret etti.

Doç. Dr. Işık, 1980'lerin sonlarında, Amerikan Pediatri Akademisinin (APA) ani bebek ölümü sendromunun (ABÖS) yüzükoyun uyku pozisyonu ile yakından ilişkili olduğu gerekçesiyle Nisan 1992'de her ebeveyni ani bebek ölümünü önlemek için uyurken bebekleri sırtüstü pozisyonda konumlandırmaya teşvik eden bir kampanya başlattığını anımsatarak, "Sonuç olarak, ABÖS sıklığı yüzde 40'tan fazla azaldı ancak çocuklarda pozisyonel plajiyosefali yaklaşık yüzde 600 oranında arttı ve her yıl artmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Bu tür deformasyon süreçlerinin çoğunlukla doğumdan sonraki ilk birkaç ayda ortaya çıktığını ve esas olarak başın pozisyonundan etkilendiğini anlatan Işık, şunları kaydetti:

"Başın uzun süre aynı pozisyonda tutulması, başın zemine bakan kısmının düzleşmesine neden olur, sonrasında yüzün üst kısmı düzleşmeye başlar. Başın her iki tarafı da kademeli olarak deforme olacak ve başın asimetrik şekline yol açacaktır. Bu bozuklukta kafanın toplam hacmi değişmez ve kafaiçi basınç artmadığı için zeka geriliği beklenmez. Ancak çocukluktan itibaren kozmetik kaygıların devreye girmesi ve akran zorbalığı nedeniyle psikososyal sorunlara yol açabilir. Bu nedenle tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavide sırayla pozisyon değişikliği, fizyoterapi, masaj terapisi ve en son kask terapisi uygulanır."

"EBEVEYNLERİN DİKKATİ ERKEN TANI İÇİN ELZEM"

Doç. Dr. Işık, kraniyosinostozisin sendromik ve sendromik olmayan olarak iki gruba ayrıldığını, doğumdan itibaren görülebildiğini ancak yaşamın ilk yılında herhangi bir zamanda tanı konulabildiğini aktararak, "Çocuk doktoru veya aile sağlığı merkezindeki hemşireden ziyade ebeveynlerin dikkati erken tanı ve tedavi için elzemdir" uyarısı yaptı.

Gelişimsel bir anomali olan kafa şekil bozukluğunun çevresel faktörler, anormal pozisyon, doğum öncesi bazı ilaç ve kimyasallara maruz kalınması, annenin sigara kullanması gibi nedenlere bağlı olarak gelişebileceğini kaydeden Işık, tanı konulmasından sonra cerrahi uygulanabildiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Ameliyat yaklaşık 4-5 saat sürer ve sıklıkla kan nakli gerekir. Ameliyat sonrası çocuk genellikle en az 1 gün yoğun bakım ünitesinde gözlemlenir ve daha sonra normal beyin ve sinir cerrahisi servisinde yaklaşık 3-5 gün geçirir. Göz çevresi şişmesi sonucu gözler kapanır, taburcu edilmeden önce tekrar açılması beklenir. Cerrahi riski azaltmak için ameliyat genellikle çocuk 6 aylığa ulaştıktan sonra yapılır. Yeniden şekillendirme ameliyat sırasında gerçekleştiğinden başka ek tedaviye gerek yoktur"

Doç. Dr. Işık, bu ameliyatın endoskopik olarak da yapılabildiğini, yeniden şekillendirme ameliyatı sonrasında kraniyal şekillendirici kask kullanıldığını bildirdi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Covid-19 belirtileri hastalığın tespiti için önem taşıyor16 Eylül 2022 Cuma 19:47
  • Her gün yoğurt yemek tip 2 diyabeti önlemeye yardımcı oluyor16 Eylül 2022 Cuma 19:18
  • DSÖ: Pandemide sona yaklaştık16 Eylül 2022 Cuma 17:12
  • 5 Maddeye Dikkat!16 Eylül 2022 Cuma 10:28
  • Anksiyete kontrol edilebilir mi?16 Eylül 2022 Cuma 10:10
  • Hamilelikte nasıl kilo alınmaz?16 Eylül 2022 Cuma 09:01
  • Daha sağlıklı saçlar için yağ bakımı nasıl yapılmalı?16 Eylül 2022 Cuma 08:45
  • Kanser türlerini tespit edebilen kan testi umut vadediyor15 Eylül 2022 Perşembe 22:48
  • Covid-19’da endişe veren yeni varyant: Beş belirtiye dikkat edin15 Eylül 2022 Perşembe 19:45
  • Uyku Apnesi Ani Ölümlere Sebep Olabilir!15 Eylül 2022 Perşembe 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti