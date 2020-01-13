Çok aday ve sürprizlere açık!

Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru zaman azalıyor.

Bugün 13 Ocak, seçim eğer Meclis’e sunulduğu gibi 12 Nisan tarihinde olacak ise kaldı 90 gün gibi bir zaman.

Resmi olarak henüz 2 aday var.

Erhürman 17 Aralık’ta adaylığını açıkladı buna rağmen geçen 1 aylık sürede henüz bir çıkış yapabilmiş değil.

Kampanyada bilinçli veya bilinçsiz ters giden bir şeyler var.

Ya da ortada bir kampanya yok. Topluma iletilen herhangi bir mesaj yok.

O zaman neden erkenden 1 ay önce adaylık ilan edildi.

Görünen o ki bir şeyler ters gidiyor.

Tüm bunlara rağmen ikinci tur için halen iddialı adaylardan Erhürman, zira kendi partisi dışından da oyu var.

Geçtiğimiz hafta ise Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, HP Genel Başkanlığından istifa ederek Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Özersay’a özelikle 4’lü hükümeti bozduktan sonra sosyal medya mecrasında halen eleştiriler çok. Buna rağmen Özersay’ın hitabet yeteneği ve Kıbrıs Sorununa hâkim olması eğer adaylarda çoğalır ise potaya girme olasılığı olduğu gerçeğini de değiştirmiyor.

18 Ocak’ta Başbakan Tatar da adaylığını açıklayacak. Ardından kampanyasına da başlamış olacak. Tatar UBP’nin oylarını alırsa 2. Tura kalma olasılığı çok yüksek.

UBP bu kez oylarını Tatar’da toplar mı?

Hüseyin Özgürgün aday olur mu?

UBP’li kızgınlar ne yapar? Bu soruların hepsi belirsizliğini koruyor.

Yelpazenin sağ tarafında Özersay, Arıklı, Denktaş ve belki de Özgürgün’ün olma olasılığı UBP’nin tüm oylarının Tatar’a gitmesini engelleyebilir.

YDP’de ise artık Arıklı’nın adaylığı kaçınılmaz gibi.

YDP iki basamaklı bir oya ulaşabilmek için çok çalışmalı zira yelpazenin sağ tarafı oldukça kalabalık. Yelpazenin solundakiler de sağa göz kırpmıyor değil hani bu arada.

Yani seçmen çantada keklik değil YDP için...

Bir bakmışsınız çıkış yapması beklenen YDP, parlamento seçiminde aldığı oyu da almamış bu kadar aday içersinde. Sürpriz olmasın böyle de bir sonuç.

Ve Serdar Denktaş adaylığını açıkladığı anda özellikle sağ taraftaki dengeler bir kez daha değişecek.

Denktaş soyadının bu toplumda bir ağırlığı olduğu kesin.

Ve bir sürpriz de Dr. Sibel Siber’den gelebilir.

Yani demem o ki adaylar çoğaldıkça Nisan ayında 2. Tur hesapları daha çok yapılmaya başlanacak.

İlk turda yüzde yirmi beşi geçebilen aday kesin ikinci tura kalacak. Adaylar çoğaldıkça bu olasılık yüzde yirmilere kadar da düşebilir.

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Seçim var ya şimdi ayrıcalık isteyen isteyene...

Olası bir Anayasa Referandumunda kendi zümresine ayrıcalık isteme yarışına geçtiğimiz gün YÖDAK üyeleri de katıldı...

YÖDAK Anayasal kurummuş olsun açıklaması yaptılar...

Bize "Anayasal güvence ve ayrıcalık" verin demenin başka adı..

Sanki de YÖDAK Anayasa dışı bir kurumdur? Yoksa öyle mi?

Seçimle birlikte yapılacak her referandumda HAYIR çıkar demedi demeyin...